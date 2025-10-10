Apex Legends: Event zu Halloween

Electronic Arts und Respawn Entertainment stellen einen Halloween-Event für "Apex Legends" in Aussicht. Er hört auf den Namen "Raise Hell" und dauert vom 14. Oktober bis zum 4. November an.

Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal über eine Minute lang auf den "Raise Hell"-Event in "Apex Legends" ein. Darin bekommen wir hauptsächlich gezeigt, was uns so erwartet.

Der Tod fordert darin nämlich Mad Maggies Seele, doch sie widersetzt sich. Mitten in dieser Auseinandersetzung kämpfen Armeen der Untoten um eine Seele, die sich nicht ernten lässt.

Die Event-Inhalte sehen folgendermassen aus: Während des Events erhält der Joker-Modus ein komplettes Halloween-Makeover. Reaper- und Demon-Joker stehen zur Auswahl und ermöglichen den Zugang zu düsteren Kräften. Mit Rev Shell-Granaten lassen sich etwa Gegner jagen, während verfluchte Loot-Bins frische Herausforderungen bieten.

Zeitlich begrenzte kosmetische Inhalte gibt es auch. So sind etwa exklusive legendäre Skins sowie Mad Maggies Prestige-Skin verfügbar. Letztere enthält einen individuellen Tauchtrail und einen Finisher – designt für eine Legende, die selbst die Hölle nicht bändigen kann.

"Apex Legends" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich.