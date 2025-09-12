Apex Legends: Neue Inhalte kommen

Electronic Arts und Respawn Entertainment veröffentlichen im Rahmen des Entscheidung-Mid-Season-Updates sowie des Stählerne-Wildnis-Events neue Inhalte für "Apex Legends. Der Veranstaltungszeitraum erstreckt sich dabei von Dienstag, 16. September bis Dienstag, 14. Oktober.

Im Mittelpunkt steht darin die neue mythische Flatline aus Rampart-Carepaketen. Besagte Waffe verfügt über zwei spezielle Eigenschaften: Zum einen verwandeln sich ausgeschaltete Gegner in Zeitbomben, zum anderen verursacht jeder fünfte abgefeuerte Schuss doppelten Schaden und eine Flächenexplosion. Zusätzlich sind EPG-1-Granatwerfer in mythischen-Behältern verfügbar und die Ladezeit des Bocek-Kompositbogenwurde ist erhöht.

Wir erhalten zudem die Möglichkeit, frische Joker zu erstellen, welche taktische Vorteile bieten. Zu den neuen Fähigkeiten zählen etwa das Markieren von Gegnern durch Explosionsschaden und ein sofortiges Nachladen bei einem Knockout. Darüber hinaus wurden die Legenden Mad Maggie und Seer mit weiteren Updates versehen, die ihre Einsatzmöglichkeiten erweitern.

Kompakt zusammengefasst lesen sich die kommenden Inhalte für "Apex Legends" folgendermassen:

Stählerne-Wildnis-Event

Übersicht: Rampart präsentiert in Kooperation mit Fuse eine modifizierte Version der Flatline. Besagte Waffe verfügt über Projektile, die gelegentlich beim Aufprall explodieren und bei ausgeschalteten Gegnern eine Bombe platzieren. Wird ein verbündeter Spieler wiederbelebt, wird die Bombe entschärft. Während des Events ist vermehrt explosives Equipment im Loot zu finden, darunter etwa auch der EPG-Granatwerfer.

Joker: Replikatoren enthalten acht verschiedene Joker, welche die Explosivkraft erhöhen und zusätzliche Vorteile bieten. Dazu zählen zum Beispiel die Wiederbelebung von Teammitgliedern mit erhöhten Lebenspunkten und Schilden, das Erhalten zusätzlicher Sprengwaffen und das Auslösen von Explosionen bei ausgeschalteten Gegnern.

Legenden-Updates

Mad Maggie: Die Zuverlässigkeit von Mad Maggie wird mit Änderungen an ihren Level-2-Upgrades verbessert. Das frische Waffenlauf-Upgrade erweitert die Auswahl an effektiv einsetzbaren Nahkampfwaffen. Zusätzlich hinterlässt die Fähigkeit Feuerball jetzt Magmaflecken auf dem Boden, und Mad Maggie erleidet 50 Prozent weniger Feuerschaden aus allen Quellen.

Seer: Er erhält Anpassungen, welche seine Kampffähigkeiten stärken, insbesondere bei Zentrum des Interesses und Offenbarung. Gleichzeitig werden frühere Balancing-Probleme adressiert, um seine Wirkung im Spielgeschehen weiter zu optimieren.

Weitere Anpassungen