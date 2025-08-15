Apex Legends: Entscheidung bringt neuen Galaktische-Spiele-Event

Electronic Arts und Respawn Entertainment weisen darauf hin, dass "Apex Legends: Entscheidung" einen neuen Galaktische-Spiele-Event mit sich bringt. Informationen zu den damit verbundenen frischen Inhalten gibt es in diesem Kontext natürlich auch.

Konkret lesen sich die neu hinzugefügten Inhalte in "Apex Legends: Entscheidung" folgendermassen:

Galaktische-Spiele-Event: Dieser Event verwandelt den neuen Joker-Modus in eine Kontaktsportart. Wir testen unsere Schlagkraft und setzen den Grand-Slam-Schläger ein, der als Loot in Joker-Carepaketen enthalten ist. Nach dem dritten Treffer werden Gegner dabei aus dem Spielbereich befördert.

Mächtige Fähigkeiten, wie etwa Wall-Running, zusätzlicher Nahkampfschaden & mehr: Über Replikatoren lassen sich Joker herstellen, welche Zugang zu Fähigkeiten wie Wandlauf, erhöhtem Nahkampf-Knockback oder Nahkampf-Bonusschaden ermöglichen

Neue zeitlich begrenzte kosmetische Inhalte: Legendäre Skins für Loba, Sparrow, Bangalore und weitere sowie legendäre Waffen-Skins für R-301, Flatline und andere sind nun verfügbar. Der Grand-Slam-Schläger ist von allen Legenden nutzbar. Mit der Event-Währung "Honor" lassen sich Gegenstände wie zum Beispiel Event-Pakete und epische Apex-Pakete freischalten.

"Apex Legends" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich.