Electronic Arts und Respawn Entertainment haben ein neues Entwicklertagebuch zu "Apex Legends" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier widmet man sich fast sieben Minuten lang den neuen Inhalten der kommenden Takeover-Saison in "Apex Legends", welche bekanntlich am 11. Februar beginnt. Aufgelistet lesen sich diese so:

Creator-Commissioners: Die beliebtesten Creator der Community übernehmen und bereichern "Apex Legends" mit einzigartigen Herausforderungen und Belohnungen. Zwei Wochen lang können Spieler sowohl alleine als auch als Community vom Creator gewählte legendäre Waffen-Skins und Apex-Pack-Belohnungen erhalten.

Arsenale: Arsenale sind Waffenstationen, von denen Spieler bis jetzt nicht wussten, dass sie sie brauchen. Sie bescheren alle Waffen eines bestimmten Munitionstyps. Da sie aus der Luft zu sehen sind, ermöglichen Arsenale Spielern die Planung ihrer Absprünge, die Auswahl perfekter Loadouts und die Beherrschung der Outlands.

Meta-Änderungen: Die Duelle heizen sich auf, wenn Angriffslegenden frische Vorteile wie "Zusätzliche Feuerkraft" und "Bewaffnet und gefährlich" freischalten, welche etwa zusätzliche Munition, Granatenslots, ein verbessertes Waffen-Handling und eine Kampfwoge für schnelleres Nachladen und höheres Tempo nach der Zerstörung von Schilden gewähren.

Weg zur Rangliste: Es gibt ein Upgrade hinsichtlich des Zugriffs auf den Ranglisten-Modus, damit der Modus noch fairer wird. Spieler, die den Ranglisten-Modus noch nicht freigeschaltet haben, müssen beweisen, dass sie ausreichend Erfahrung gesammelt haben, indem sie alle Wege zur Rangliste-Herausforderungen meistern, um Zugang zu erhalten. Auf diese Weise entsteht für alle neuen Spielern ein gemeinsamer Startpunkt vor ihrer Teilnahme an Ranglisten-Spielen.

Geburtstagsevent: Spieler können 36 Geburtstagsevent-Objekte sammeln, wenn sie sich in Partys zusammenschliessen und für Zerstörung sorgen, die Objekte sind allesamt legendär oder besser, einschliesslich eines Sets von Erbstücksplittern und dem ersten mythischen R-301 seiner Art. Zudem kehrt der Community-Belohnungstracker zurück. Spieler können also Herausforderungen abschliessen, um Belohnungen der Community freizuschalten.

Mythisches R-301: Das von Wraith inspirierte mythische R-301 hat drei freischaltbare Ränge, einen neuen Leeren-Look, brandneue Animationen vom Nachladen bis hin zu Knockdown-Effekten sowie eine frische Palette von Sounds. Im Rahmen von Mythisches Chaos Royale werden die Versorgungsabwürfe von Rampart präsentiert. Dabei umfassen die komplett ausgestatteten R-301-Varianten 3 Anpassungen: Die Rote für Aggression, die Gelbe für Tempo und die Grüne für Unterstützung.

Bei "Apex Legends" handelt es sich um ein Battle-Royale-Erlebnis mit dem typischen Respawn-Gefühl. Spieler wählen eine von acht Legenden, jede mit einzigartige Fähigkeiten, und eine eigene Spielweise. Das letzte Team, das am Ende steht, hat gewonnen.

"Apex Legends" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, PC, iOS und Android erhältlich.