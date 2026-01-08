Apex Legends: Winterlicher-Abgang-Event gestartet

Electronic Arts und Respawn Entertainment stellen mit dem Mid-Season-Update für "Apex Legends" den Winterlicher-Abgang-Event vor, welcher am 27. Januar endet. Der Event integriert frische Hoverboards, mit denen sich Spiele durch Olympus bewegen, sowie Joker, die weitere Möglichkeiten im Kampf eröffnet. Simultan bringt das Update Balance-Anpassungen für Octane, Crypto und Newcastle, um ihre Rolle in der aktuellen Meta zu stärken.

Die zentralen Features des jüngsten Events in "Apex Legends" sehen so aus: