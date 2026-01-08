Apex Legends: Winterlicher-Abgang-Event gestartet

Electronic Arts und Respawn Entertainment stellen mit dem Mid-Season-Update für "Apex Legends" den Winterlicher-Abgang-Event vor, welcher am 27. Januar endet. Der Event integriert frische Hoverboards, mit denen sich Spiele durch Olympus bewegen, sowie Joker, die weitere Möglichkeiten im Kampf eröffnet. Simultan bringt das Update Balance-Anpassungen für Octane, Crypto und Newcastle, um ihre Rolle in der aktuellen Meta zu stärken.
Die zentralen Features des jüngsten Events in "Apex Legends" sehen so aus:
Gegner im Joker-Modus eliminieren: Im Joker-Modus bewegen sich Legenden mit frischen Hoverboards durch Olympus. Sie gleiten über Deckungen, nutzen Wallrides zur Flucht und führen Tricks in der Luft aus. Jeder Trick verleiht ihnen dabei einen Geschwindigkeitsboost und EVO-Belohnungen, besonders anspruchsvolle Kombos steigern die Belohnungen zusätzlich.
Legenden-Updates: Octane regeneriert bei niedriger Gesundheit schneller und erhält mit Stim-Effizienz eine frische Schutzfähigkeit, welche ausschliesslich bei geringer Gesundheit aktiviert wird. Sein Sprungkissen startet jetzt stärker, ermöglicht Doppelsprünge und eine verbesserte Kontrolle in der Luft. Neue Upgrades erweitern seine Mobilität, darunter etwa Stim-Boosts für Verbündete und Dreifachsprünge. Crypto verbessert dagegen sein Aufklärungsspiel durch ein erweitertes Sichtfeld seiner Kameradrone, schnellere Aktivierung und zügigeres Wechseln. Sein EMP deaktiviert jetzt gegnerische Amps. Mehrere frühere Upgrades gehören nun zu seinem Grundkit, wodurch Platz für weitere Optionen entsteht, darunter Digital Trailblazer für zusätzliche Mobilität im Team und Energiekupplung für eine schnellere Aufladung der Ultimate durch Scans. Newcastle stärkt schliesslich seine Verteidigungsrolle: Sein Mobiles Schild bewegt sich nun schneller und hat eine kürzere Abklingzeit, während seine Burgmauer mehr eingehende Projektile blockt. Neue Upgrades verleihen ihm offensive und defensive Vorteile, darunter unter anderem eine dauerhaft aufgeladene Festung, automatisch nachladende Waffen und vollständige Schildregeneration bei Wiederbelebungen. Nach einer Wiederbelebung aus seiner schnell aktivierbaren Ultimate kann Newcastle sofort wieder feuern, was kritische Rettungsaktionen natürlich beschleunigt.
Weitere Joker für frostige Gefechte: Neue Joker erweitern die taktischen Möglichkeiten: Kältekopfschmerzen verursachen jetzt zusätzlichen Kopfschussschaden und verlangsamt Gegner, Liebestrank gewährt Verbündeten in der Nähe konsumierbare Effekte, und Schutzsprung regeneriert Schilde immer, wenn Spieler ein Sprungkissen nutzen.
Belohnungen und Event-Drops: Während des Events lassen sich Funkeln sammeln, um Winterlicher-Abgang-Objekte im Belohnungsshop freizuschalten. Winterliche Legendary-Skins im Wintersport-Look und passende Waffen für Bloodhound, Alter und Fuse sind über mögliche Drops in Winterlicher Abgang Event Packs erhältlich. Zusätzlich bekommt Horizon eine neue Apex Stellaris Prestige Skin, inklusive Dive Trail und Finisher-Animation.