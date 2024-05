Apex Legends: Alter

Electronic Arts und Respawn stellen in einem neuen Hintergrund-Trailer die neueste Legende "Alter" für die neue Saison in "Apex Legends" vor. Als Dimensionsreisende, die in alternativen Dimensionen für Chaos und Zerstörung sorgt, hat Alter schon viele Leben gelebt … und für eine massive Diskontinuität gesorgt.

Der offizielle Gameplay-Trailer zur neuen Saison erscheint am 03. Mai.

"Apex Legends" ist kostenlos für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC verfügbar.