Apex Legends: Übertaktet beginnt mit Machtrausch-Event

Electronic Arts und Respawn Entertainment kündigen den Machtrausch-Event für "Apex Legends" an. Dieser beginnt schon am 2. Juni und führt experimentelle, biologieverändernde Stims ein, welche den Legenden vorübergehend übermenschliche Fähigkeiten verleihen.

Der Event umfasst zahlreiche spielinterne Aktualisierungen, darunter etwa Mutationen im Joker-Modus sowie eine eigene Kartenrotation. In fünf Runden wechseln sich dabei normale Durchgänge mit einem zufälligen Modifikator ab, die dann für alle Legenden gelten.

Zu den möglichen Effekten zählen unter anderem:

Federgewicht: Höhere Sprünge, verlangsamter Fall, Rückstoss durch Waffenfeuer, Double Jump Ability sowie Fast Fall Ability

Gepanzert: Red Tier Armor und Knockdown Shield

Auf frischer Tat: Sämtliche Waffen auf "mystisch" aufgewertet

Tarnzyklus: Zyklische Unsichtbarkeit, welche durch Kampfhandlungen unterbrochen wird

Winzling: Verkleinerte Legenden, die beim Knock kurz anwachsen

Wundertüte: Alle Legenden erhalten dieselbe zufällig ausgewählte Waffe -Adrenalinkick: Höhere Lauf- und Slide-Geschwindigkeit, Wallrun auf Abruf, weiterer Speed-Boost nach einem Knock

Explosiv: Unendliche Granaten, Selbstzerstörung bei Tod

Unbeschrieben: Alle Effekte sind deaktiviert

Erstmals erhält der Joker-Modus ausserdem eine eigene Kartenrotation mit Königsschlucht, Olympus und Zerstörter Mond. Darüber hinaus feiert Ash einen frischen Prestige-Skin, das auf gefährlichen Experimenten basiert und die Grenzen der Simulakrum-Technologie überschreitet. Besagter Skin umfasst einen individuellen Finisher und eine einzigartigen Skydive-Spur.

Spieler können während des Events Phiolen verdienen, um Objekte im Belohnungsshop freizuschalten. Zudem erscheinen 25 neue bio-erweiterte kosmetische Inhalte für Octane, Fuse, Wraith, Bangalore und Lifeline.

"Apex Legends" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich.