Neuer Steam-Rekord für Apex Legends

"Apex Legends" erlebt aktuell wieder einen deutlichen Aufschwung auf Steam. Laut aktuellen Zahlen konnte der Shooter im April 2026 spürbar zulegen und gehört weiterhin zu den meistgespielten Titeln auf der Plattform.

Konkret erreichte das Spiel zuletzt Peaks von rund 280.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam. Auch der Monatsdurchschnitt ist gestiegen – im März 2026 lag dieser bei über 110.000 Spielern, mit weiterem Wachstum im April.

Damit setzt sich ein positiver Trend fort: Nach einem eher schwächeren Ende 2025 konnte sich "Apex Legends" zu Beginn des Jahres 2026 stabilisieren und wieder an Momentum gewinnen. Regelmässige Updates, Events und neue Seasons sorgen weiterhin für steigende Spielerzahlen.

Trotz der Konkurrenz durch neue Shooter bleibt "Apex Legends" damit ein fester Bestandteil der Steam-Charts – und zeigt, dass der Battle-Royale-Titel auch sieben Jahre nach Release noch lange nicht zum alten Eisen gehört.