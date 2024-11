Apex Legends: Aus dem Portal - Lifeline wiederbelebt

EA und Respawn enthüllen heute die gefährliche Reise von DDM im Launch Trailer zu "Apex Legends: Aus dem Portal". Nachdem er in ein Dimensionsportal gezogen wurde und darin schweren Schaden erlitten hat, wird DDM in letzter Minute von Lifeline gerettet, die beim Versuch, ihn zu befreien, ihr eigenes Leben riskiert und sich am Arm verletzt.

In "Apex Legends: Aus dem Portal" wird Lifeline wiederbelebt. Die einstige Kampfsanitäterin ist nun eine Frontbedrohung und hat neue Fähigkeiten, um den Ring mit aktualisierten taktischen, passiven und ultimativen Fähigkeiten zu betreten.

Taktisch – DDM heilt nun alle Verbündeten in der Nähe und kann nach der Aktivierung Verbündeten folgen.

– DDM heilt nun alle Verbündeten in der Nähe und kann nach der Aktivierung Verbündeten folgen. Passiv – Lifeline kann sich an DDM festhalten und einige Sekunden gleiten.

– Lifeline kann sich an DDM festhalten und einige Sekunden gleiten. Ultimativ – Lifeline kann DDM jetzt werfen, um sein 360 Grad Halo-Schildsystem zu aktivieren. Es blockiert Kugeln, und Spielende innerhalb des Systems erhalten schnelle Heilung.

"Apex Legends: Aus dem Portal" ist ab sofort kostenlos für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC verfügbar.