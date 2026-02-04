Apex Legends: Start-Termin für die nächste Saison

Electronic Arts und Respawn Entertainment haben den Start-Termin für die nächste Saison von "Apex Legends" verkündet. Einen Gameplay-Trailer dazu hatte man ebenfalls parat.

Besagte Saison in "Apex Legends" hört auf den Namen "Durchbruch". Sie beginnt am 10. Februar und folgende In-Game-Updates wurden bereits dafür bestätigt:

Hartlichtgeflecht in den Outlands

Hartlichtgeflecht sind frische zerstörbare und reparierbare Fenster, welche Gebäude in Nahkampfarenen verwandeln. Intakte Hartlichtgeflecht-Fenster bieten eine bessere Sicht, schränken aber Bewegungen und Beschuss ein. Werden sie einmal zerstört, entstehen neue Angriffslinien und Winkel.

Updates für Fuse, Bloodhound, Catalyst und Controller Legenden

Fuse: Das Knöchel-Springer-Upgrade ermöglicht es Fuse, feindliche Linien zu überspringen und offensive Positionen einzunehmen. Die überarbeitete Ultimate provoziert gleichzeitig Gegner und bombardiert Verteidiger mit explosiven Angriffen, um verschanzte Positionen aufbrechen. Pyro Techniken fügt der Ultimate ausserdem Flammen hinzu; durch das Reignition Upgrade lädt sie sich mit Explosionsschaden wieder auf.

Bloodhound: Verbesserte taktische Scans und eine massiv reduzierte Ultimate Abklingzeit erleichtern die Jagd; ein gegnerischer Knock während der Ultimate verlängert die Dauer. Weitere Legenden-Upgrades umfassen zudem Rabenflug mit grösserer Reichweite für Weisse Raben, Taste of Blood mit Heilung bei Knock während der Ultimate und zusätzliche Verbesserungen.

Catalyst: Stachelstreifen lassen sich jetzt weiter werfen und lösen schneller aus. Zwei zusätzliche Upgrades erweitern die Defensive: Hidden Traps verbirgt Stacheln bis zur Auslösung, Sole Piercer erhöht die Auslösegeschwindigkeit und den Schaden. Die verbesserte Dark Veil Ultimate wird damit zu einem defensiven Kernwerkzeug: horizontal eingesetzt verschliesst sie Engpässe und zwingt Angreifer in verstärkte Wände, die eingehenden Kugelschaden halbieren.

Controller Legenden

Controller Legenden können jetzt defensive Positionen stärken, indem sie zerstörte Hartlichtgeflecht-Fenster reparieren oder verstärken, um deren Stabilität zu verbessern.

7. Geburstag von Apex Legends

Zum Jubiläum erhalten wir Community-Rewards, schalten permanente Legenden frei und können frische SWAT Pilots-Tactical-Skins sowie weitere Inhalte freischalten.

"Apex Legends" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich.