Apex Legends: Start-Termin für die nächste Saison

Electronic Arts und Respawn Entertainment haben den Start-Termin für die nächste Saison von "Apex Legends" verkündet. Ergänzende Informationen dazu hatte man gleichzeitig auch parat
Die kommende Saison in "Apex Legends" heisst demnach "Aufgeladen" und beginnt am 4. November. Ein packender Gameplay-Trailer stimmt uns jetzt schonmal genau zwei Minuten lang darauf ein. In besagter Saison erwarten uns unter anderem folgende In-Game-Updates:
Olympus Rising: Wir können Spitzenleistungen erreichen und neue Höhen auf der aktualisierten Olympus erreichen, welche für einen besseren Spielfluss, ein verbessertes Gameplay und eine sicherere Positionierung umgebaut wurde – plus vier neue POIs, darunter etwa der weitläufige Campus der Somers-Universität, die riesige Gravitationsmaschine und die epische Stabilisator-Himmelsplattform. Spieler können mit frischen erhöhten Plattformen im Dockyard auch den Himmel im Blick behalten, wodurch vertikales Gameplay zum Leben erweckt wird.
Updates für die Legenden Valkyrie, Rampart und Horizon:
Valkyrie ist bereit, den Luftkampf zu dominieren:
- VTOL-Düsen erhalten einen Geschwindigkeitsschub und laden sich dreimal schneller auf.
- Raketenschwarm gewinnt an Nutzen: keine Selbstschädigung, keine Höhenbeschränkungen, und scannt nun Gegner bei Treffer und setzt Bewegungs-Passive auf Abklingzeit.
- Himmelssprung hat eine kürzere Startzeit.
Legenden-Upgrades können Raketenmuster erweitern, den Treibstoffverbrauch senken und simultsan die horizontale Geschwindigkeit verbessern plus die Startzeit ihrer Ultimate erheblich verkürzen.
Rampart sichert die Map:
- Verstärkte Deckung entwickelt sich mit dem Gameplay weiter, weil ihre Wände mit steigendem Evo-Level mehr Gesundheit erhalten, Geschwindigkeitsschübe gewähren und jetzt auch ein Dach haben.
Legenden-Upgrades gehen noch einen Schritt weiter: Diese ermöglichen schnelles Nachladen und unbegrenzte Munition, wenn aus der Deckung von Verstärkte Deckung geschossen wird, und regenerieren die Wandgesundheit ausserhalb des Kampfes.
Höher fliegen durch Buffs von Horizon:
- Gravitationslift hat nun eine kürzere Abklingzeit und eine verbesserte Hebegeschwindigkeit.
- Schwarzes Loch erhält zusätzliche Gesundheit.
Legenden-Upgrades schaffen mehr Möglichkeiten für Bewegungen in der Luft: Schneller Fall durch Ducken in der Luft oder Gleiten aus Gravitationslift für längere Kontrolle in der Luft und Bonus- Gravitationslift -Ladungen bei Knockdowns.
Zerstörung aus zwei Läufen: Die Alternator ist nun mit dem „Double Tap“ Hop Up eine blitzschnelle Tötungsmaschine. Wir können beide Läufe simultan abfeuern und sehen zu, wie Gegner zu Boden gehen, bevor sie überhaupt wissen, wie ihnen geschieht. Die perfekte Waffe für fixe und tödliche Kämpfe.
Bewegung ohne Grenzen – Mantle Boost & Trident-Updates: Die neue Mantle-Boost-Mechanik sorgt für einen Geschwindigkeitsschub beim Springen von Wänden und Vorsprüngen, wodurch Legenden leichter als jemals zuvor in den nächsten Kampf eintauchen können. Der Trident verfügt zudem über eine verbesserte Kollision und eine spezielle Fahrzeug-Gesundheit (einschliesslich visueller Effekte), wodurch das Fahren mehr Spass macht und die Kämpfe in den Kernspielmodi noch spannender werden.
Battle Pass Adrenalin-Accessoires: Frische kosmetische Objekte im neuen Battle Pass.