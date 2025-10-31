Apex Legends: Start-Termin für die nächste Saison

Electronic Arts und Respawn Entertainment haben den Start-Termin für die nächste Saison von "Apex Legends" verkündet. Ergänzende Informationen dazu hatte man gleichzeitig auch parat

Die kommende Saison in "Apex Legends" heisst demnach "Aufgeladen" und beginnt am 4. November. Ein packender Gameplay-Trailer stimmt uns jetzt schonmal genau zwei Minuten lang darauf ein. In besagter Saison erwarten uns unter anderem folgende In-Game-Updates: