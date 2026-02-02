Apex Legends: Switch-Version wird abgeschaltet

Electronic Arts und Respawn Entertainment geben bekannt, dass die Switch-Version von "Apex Legends" bald abgeschaltet wird. Der Fahrplan dafür ist ebenfalls schon bekannt.

Demnach wird die Switch-Version von "Apex Legends" am 4. August abgeschaltet. Season 29 wird das finale Update auf dieser Konsole sein. Künftige Seasons werden aber natürlich weiterhin auf der Switch 2 verfügbar sein. Ab Saison 30, die ebenfalls am 4. August erscheint, wird "Apex Legends" nicht mehr auf der ersten Switch-Generation spielbar sein.

Zudem wird die Premium-In-Game-Währung nicht mehr auf der ersten Switch kaufbar sein, aber das bestehende Guthaben kann bis zu diesem Tag weiterhin verwendet werden. Spieler können ihr gesamtes bestehendes Guthaben von der Switch auch auf der Switch 2 verwenden. Alles, was verdient oder gekauft wurde, einschliesslich der Apex-Münzen und kosmetischer Objekte, wird auf die Switch 2 übertragen, selbst wenn man sich erst nach dem 4. August eine Switch 2 kauft.

"Apex Legends" ist aktuell für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich.