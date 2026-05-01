Apex Legends: Frischer Gameplay-Trailer

Electronic Arts und Respawn Entertainment haben massig Informationen und einen neuen Gameplay-Trailer zur nächsten Season von "Apex Legends" veröffentlicht. Diese heisst "Übertaktet" und startet am 5. Mai.

Besagte "Übertaktet"-Season in "Apex Legends" stellt ein High-Risk-High-Reward-Meta in den Mittelpunkt. Zudem führt sie die neue Legende Axle ein: eine hyperkompetitive Body-Mod-Racerin, welche Gegner mit explosiver Energie unter Druck setzt und risikobereite Spieler belohnt. Die Details lesen sich folgendermassen:

Neue Legende: Axle

Axles hypermobiles Kit liefert unmittelbare, High-Skill-Movement-Mechaniken, die ein furchtloses Spiel belohnen und ein Gefühl von Unaufhaltsamkeit erzeugen. Die Drift Passive erhöht dabei die Präzision in der Bewegung, während die taktische Fähigkeit Nitrotor sie in Beschleunigter Rutsch katapultiert, um bessere Positionen einzunehmen oder Distanzen zu schliessen. Mit der Fähigkeit Kickstart setzt Axle eine feindsuchende Drohne ein, welche perfekt geeignet ist, um verheerende Vorstösse einzuleiten, verfolgende Feinde aufzuhalten oder Zeit zu gewinnen, wenn es chaotisch wird.

Conduit und Vantage Updates

Conduit verfügt jetzt über zwei Ladungen von Strahlender Transfer im Basis-Kit. Eilende Retterin gewährt ausserdem zusätzliche Mobilität, indem es beim Sprinten in Richtung von Agilitätslegenden einen Bewegungsbonus verleiht. Zwei frische Level-3 Upgrades verstärken ihre offensive Power: Sofortige Barriere gewährt sofort temporäre Schilde, während Dauerhafte Barriere, Strahlender Transfer erlaubt, zeitlich begrenzte Schilde durch Schaden zu regenerieren.

Vantage kann ihren Squad nun breiter unterstützen: Ihre Scharfschützen-Markierung-Ultimative reagiert jetzt schneller und bietet 4x-Zoom plus 2x-Visier. Echo-Verlegung verhindert harte Landungen, und Aufklärer-Objektiv erzeugt von nun an Ultimativladung. Mit dem Herdenverfolgung-Upgrade markiert das Pingen eines Gegners direkt den gesamten feindlichen Squad.

Todeskisten-Respawns

Mit Todeskisten-Respawns werden Squadmitglieder sofort an ihrer Todeskiste wiederbelebt. Ein Abklingzeit-System sorgt auch für Ausgeglichenheit: Je öfter ein Teammitglied zu Boden geht, desto länger dauert es, bis es an der jeweiligen Todeskiste wiederbelebt werden kann. Die Abklingzeit wird im Laufe des Matchs okntinuierlich zurückgesetzt.

Frisches mythisches universelles Nahkampfobjekt: Zwillingsklingen

Die neuen Zwillingsklingen kombinieren jetzt traditionelle Kampfkunst-Waffen mit moderner Laser-Technologie. Rotierende Laserblades ermöglichen zudem tödliche Nahkampfangriffe für jede Legende.

"Apex Legends" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich.