Apex Legends: Flotter Trailer

Electronic Arts und Respawn Entertainment versorgen uns mit einem weiteren Trailer zu "Apex Legends". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden wir nämlich fast zwei Minuten lang auf die nächste Season von "Apex Legends" eingestimmt. Diese hört auf den Namen "Overclocked" und beginnt am 5. Mai. In diesem Zusammenhang sehen wir jetzt schonmal Axle in Action und können einige Story-Sequenzen geniessen.

Am 31. März hatte der Aftershock-Event in "Apex Legends" begonnen. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Apex Legends" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich.