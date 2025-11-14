Apex Legends: Überschall-Event vorgestellt

Electronic Arts und Respawn Entertainment haben den Überschall-Event für "Apex Legends" in Aussicht gestellt. Dieser findet vom 18. November bis 16. Dezember statt und einen Gameplay-Trailer dazu hatte man auch zu bieten.

Der Überschall-Event in "Apex Legends" lockt mit folgenden neuen Inhalten:

Olympus im Joker-Modus

Eine frische Joker-Karte steht bereit. Olympus bietet nun zusätzliche Spielelemente für Joker, nämlich mehr Seilrutschen, mehr Gravitationskanonen, mehr Möglichkeiten zum Abheben und Kämpfen.

Mythische R-99: Raubvogel

Der mytische R-99-Skin "Raubvogel" entfaltet seine Wirkung: Die neue, von Valkyrie inspirierte mythische R-99 ist in Rampart-Carepaketen erhältlich. Wiederholte Treffer aktivieren die Fähigkeit Missile Volley, welche automatisch zielverfolgende Raketen abfeuert. Ausserdem erhöht die Waffe die Bewegungsgeschwindigkeit, um Legenden im Angriff zu halten.

Frische Joker-Upgrades für Bewegung und Tempo

Burning Rubber hinterlässt Feuerstreifen, welche die Gegner verbrennen.

Extra Zippy lädt Schilde und Geschwindigkeit auf Seilrutschen und Ziprails auf.

Eyes in the Sky und The Quick and the Dead markieren Gegner in der Luft bzw. am Boden.

Get Up and Go gewährt Geschwindigkeitsschübe nach kritischen Wiederbelebungen, während Along for the Slide längere und schnellere Rutschbewegungen möglich macht.

Zeitlich begrenzte kosmetische Inhalte

Hochtechnologische, elegante Stile mit legendären Skins für Horizon, Crypto, Sparrow, Mirage und Catalyst und dazu passende Waffen sind als mögliche Inhalte in Überschall-Event-Paketen verfügbar.

Mit dem Death Duet Universal Melee, einem Set aus zwei Katanas, können Legenden ihre Gegner ausserdem stilvoll ausschalten.

"Apex Legends" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich.