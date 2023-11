Apex Legends: Zeitlich begrenzter Event

Während des "Apex Legends" Aufstand-Sammlung-Events liegt das Schicksal der Outlands in den Händen der Spieler. Ab dem 05. Dezember kämpfen sie im befristeten 30-gegen-30-Modus "Revenant-Aufstand" als Legenden oder in Revenants Armee. Nach der ersten Woche ist "Revenant-Aufstand" and allen Wochenenden bis zum 02. Januar verfügbar und gewährt Spielern während des Events verschiedene Boosts und göttliche Gaben. Dieser befristete Modus beinhaltet zudem Gameplay-Powerups, legendäre kosmetische Objekte und mehr.

Das epische Finale der Killcode-Saga, in dem Spieler entweder vor Revenant fliehen oder sich ihm anschliessen müssen. Befristeter Modus "Revenant-Aufstand": Bereit zum Kampf, schwärmt Revenants Armee aus den Wänden und aus den Tiefen - wie direkt aus einem Albtraum. Anfangs sind die Legenden vielleicht im Vorteil, aber wird ein Squad ausgelöscht, schliesst er sich der Horde von Simulakren an. Angeführt wird die Armee von einem Rote-Augen-Revenant mit hochstufiger Beute und Legenden-Fähigkeiten.

Spieler erhalten im Rahmen der Aufstand-Belohnungsreihe neue Objekte mit einzigartigen Gameplay-Powerups, wie Medizin-Sicht und verkürzter Ultimativ-Aufladung, die auch ausserhalb des Ranglisten-Modus genutzt werden können. Lobas Prestige-Skin: Schalten Spieler alle 24 kosmetischen Objekte des Aufstand-Sammlung-Events vor dem 02. Januar frei, wird Lobas neue Prestige-Skin „Apex-Lykanthropin" freigeschaltet, die beweist, dass in die Enge getriebene Wölfe besonders gefährlich sind.