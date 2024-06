Zeitlich begrenzter Sammlung-Event in Apex Legends

Electronic Arts und Respawn Entertainment kündigen einen neuen zeitlich begrenzten Sammlung-Event für "Apex Legends" an. Er heisst "Zweiter Blick" und wird uns mit einem Trailer vorgestellt.

Der Sammlung-Event "Zweiter Blick" ist vom 25. Juni bis 9. Juli in "Apex Legends" verfügbar. Alters verdrehtem Hirn entspringt darin eine Welt, in der die guten Jungs böse werden und die bösen sich dem Guten zuwenden. Um im frischen Modus "Quads-Übernahme" für Chaos sorgen zu können, benötigen wir ein zusätzliches Teammitglied. Ausserdem freuen wir uns auf neue Event-Objekte, Lifelines Prestige-Skin „Apex-Verderberin“ und so einiges mehr.

Bei "Apex Legends" handelt es sich um ein Battle-Royale-Erlebnis mit dem typischen Respawn-Gefühl. Spieler wählen eine von acht Legenden, jede mit einzigartige Fähigkeiten, und eine eigene Spielweise. Das letzte Team, das am Ende steht, hat gewonnen.

"Apex Legends" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, PC, iOS und Android erhältlich.