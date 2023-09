Apex Legends: Zeitlich bregrenztes Event

EA und Respawn kündigen das Vorboten-Sammlung-Event für "Apex Legends" an. Das Event ist vom 19. September bis 03. Oktober spielbar und bietet Lebendige-Granate-Trios, Rand der Welt bei Nacht, befristete kosmetische Objekte und mehr.

Lebendige-Granate-Trios

Ihr erhaltet Zugriff auf eine besondere „Ortungsgranate“, die feindlichen Zielen folgt und beim Aufprall explodiert.

Rand der Welt bei Nacht

Rand der Welt bei Nacht stellt eine höllische Version des Schlachtfelds von Talos dar, einschliesslich wiederbelebten Zug.

Belohnungsreihe & kosmetische Objekte

Ihr könnt neue Objekte der Belohnungsreihe des Events erhalten. Ausserdem erwarten euch 24 befristete kosmetische Objekte wie der Gibraltar-Skin „Grabhüter“ und der passende Elektrogewehr-Skin „Vorbote der Finsternis“.

Fuses Erbstück

Bei Vervollständigung der Objektsammlung des Vorboten-Sammlung-Events vor dem 03. Oktober erhaltet ihr als Belohnung Fuses E-Gitarre „Rand des Rasierers“, die jeden Gegner shreddet.

Das Event beginnt am 19. September auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC und endet offiziell am 03. Oktober.