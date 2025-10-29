Aphelion: Kinoreifer Trailer

Don't Nod hat einen frischen Trailer zu "Aphelion" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier werden uns über zwei Minuten lang neue Einblicke in "Aphelion" geboten. Dabei gibt es eine kurzweilige Mischung aus teilweise fast schon kinoreifen Sequenzen und Gameplay zu sehen. Das Material selbst ist mit "Hide to Survive" betitelt und macht definitiv Lust auf mehr.

"Aphelion" war im Rahmen des Xbox Games Showcase im Juni enthüllt worden. Damals hatte man einen ersten Trailer präsentiert. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Aphelion" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC.