Aphelion: Der Persephone-Trailer

Der französische Entwickler und Publisher Don't nod hat angekündigt, dass das kommende Sci-Fi-Action-Adventure "Aphelion" am 28. April 2026 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen wird. Das Datum wurde mit dem neuen "Persephone"-Trailer enthüllt, der bei der Future Games Show ausgestrahlt wurde.

Der neue Trailer zeigt die Persephone in einer auffälligen Gegenüberstellung, während Thomas (gesprochen von Eric Geynes) einen Kommentar voller Versprechen und Hoffnung abgibt, während sich der Ton der Aufnahmen schrittweise ändert, um ein wachsendes Gefühl von Unbehagen und Vorahnung einzuführen.

"Aphelion" ist ein Sci-Fi-Action-Adventure das am Rande unseres Sonnensystems speilt. In den Rollen der ESA-Astronauten Ariane und Thomas werdet ihr den unerforschten Planeten Persephone erkunden und vermessen sowie das Rätsel des Absturzes lösen, während ihr versucht, in der furchteinflössenden Gegenwart einer feindseligen und unbekannten Lebensform zu überleben.