Acht neue Spiele für Apple Arcade

Apple Arcade erweitert seine wachsende Sammlung von über 200 fantastischen Spielen um acht neue Games. Von aufregenden Deckbuildern bis hin zu kompetitiven Sportspielen – die neueste Auswahl an Games bietet etwas für die ganze Familie, und das alles ohne Werbung oder In-App-Käufe. Heute erscheinen drei neue Spiele auf dem Service: "NFL Retro Bowl ’25", das erste von der NFL lizenzierte Spiel auf dem Service, "Monster Train+" und das räumliche Apple Vision Pro Spiel "Puzzle Sculpt".

Neue Spiele und Inhalte werden jeden Monat zum Service hinzugefügt. Am 26. September bietet die Deckbuilding-Sensation "Balatro+" Spielern die Möglichkeit, ihr ultimatives Deck zusammenzustellen und sich gewaltigen Herausforderungen zu stellen. "Balatro+" wird als Teil des Arcade Aboservice verfügbar sein und kann auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Vision Pro gespielt werden.

Am 3. Oktober kehrt "NBA 2K" für ein weiteres aufregendes Jahr zurück, wenn Spieler in der "NBA 2K25 Arcade Edition" ihre Fähigkeiten auf dem Spielfeld verbessern. Neu in diesem Jahr ist, dass 2K-Fans die Neighborhood und den überarbeiteten Greatest Modus erkunden können. Abonnenten können ausserdem mit süssen pelzigen Freunden in "Food Truck Pup+" kochen, ihr eigenes Katzencafé in "Furistas Cat Cafe+" betreiben und sich in "Smash Hit+" durch Dimensionen jenseits ihrer wildesten Vorstellungskraft schlagen.

NBA 2K25 Arcade Edition

Entwickler: 2K

In der "NBA 2K25 Arcade Edition" werden Legenden geschaffen, denn die Neighborhood gibt ihr Debüt in der mobilen Version. Man kann Game Center-Freunden zu Eins-gegen-Eins-Matches oder andere Game Center-Spieler:innen zu Drei-gegen-Drei-Wettkämpfen herausfordern, Nebenquests freischalten und die grössten Stars der Liga treffen. Dieses vollständig begehbare Basketball-Paradies bietet Apple Arcade-Spielern einen völlig neuen Bereich, der Indoor- und Outdoor-Streetballplätze und -Läden kombiniert, während sie ihre Karriere ausbauen und ihre Fähigkeiten durch kompetitives Spielen verfeinern. Sie werden nicht nur das Spielfeld dominieren, sondern auch die Neighboorhood beherrschen. Das Game bietet ausserdem neue MyCAREER- und The Association-Updates, neue Anpassungsoptionen für Charaktere und einen überarbeiteten Greatest Mode, der es ermöglicht, die karrierebestimmenden Momente einiger ihrer Lieblingsspieler noch einmal zu erleben.

Food Truck Pup+

Entwickler: GAME START

Spieler können sich beim Kochen mit den besten Hunde-Köche der Welt eine schöne Zeit machen. Man muss hart arbeiten, um eine leckere, globale Crêpes-Kette von Grund auf zu errichten und kann dabei zusehen, wie sie mit der lebendigen Pixelgrafik des Spiels zum Leben erwacht. Die Spieler können ausserdem ihre eigenen Läden entwerfen, stylische Outfits zusammenstellen und sogar andere Hunde als Teilzeitkräfte anheuern, um ihre Geschäfte in diesem Wohlfühlspiel zum Blühen zu bringen.

Furistas Cat Cafe+

Entwickler: Runaway Play

Indem man niedliche Kätzchen mit ihren idealen Betreuer:innen zusammenbringt und ihnen dadurch Freude bereitet, können Spieler ihre Katzensammlung erweitern. Jedes Café ist von oben bis unten komplett anpassbar und bietet die Möglichkeit, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen und Räume zu gestalten, die sowohl gastfreundlich als auch besonders sind. Durch jede süsse Interaktion werden diese lebensechten Katzen vom Bildschirm aus die Herzen der Spieler erobern.

Smash Hit+

Entwickler: Mediocre AB

Mit Kraft, Konzentration und schierer Entschlossenheit nimmt Smash Hit+ die Spieler mit auf eine fesselnde Reise, auf der sie sich synchron mit dem Sound bewegen und neue Wege entdecken, um Zerstörungsphysik einzusetzen. Die 50 einzigartigen Räume und elf Grafikstile des Spiels sorgen für ein unvergleichliches visuelles Erlebnis, das Spieler:innen dazu anspornt, sich den herausfordernden Hindernissen, die vor ihnen liegen, zu stellen.

Neben neuen Spielen könnt ihr euch auch auf grosse Updates für beliebte Arcade Titel freuen, darunter "Wylde Flowers", "Sonic Dream Team", "Outlanders 2: Second Nature", "Hello Kitty Island Adventure" und viele mehr.