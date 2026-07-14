Authentische American Football-Action für Apple Arcade

Am 6. August erscheint "EA Sports Madden NFL 27 Arcade Edition" für Apple Arcade. Das Spiel bietet euch American Football mit aktuellen NFL-Teams und Simulations-Gameplay. Dabei erhaltet ihr ein Spiel ohne Werbung oder In-App-Käufe. In den Modi "Franchise" und "Quick Play" könnt ihr direkt einsteigen und erlebt dynamische Spielerbewertungen, die auf den realen Leistungen in der NFL basieren. Im Franchise-Modus übernehmt ihr die Rolle des General Managers, um mit einer wöchentlich aktualisierten Story-Engine ein Team über mehrere Saisons aufzubauen.

Das Spiel unterstützt Controller und lässt euch auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV spielen.

Ebenfalls am 6. August startet "Retro Bowl College+". In diesem Spin-off des 8-Bit-Spiels "Retro Bowl" tretet ihr als Head Coach eines von 250 College-Teams an.

Am 3. September beginnt in "NFL Retro Bowl ’27" eine neue Saison. Das Pixel-Art-Spiel bringt den neuen "Gauntlet"-Modus. Darin müsst ihr mit begrenzten Ressourcen eine Siegesserie von 15 Spielen erreichen und Punkte sammeln. Dabei wählt ihr zwischen sicheren und riskanten Gegnern sowie Belohnungen in Form von NFL-Stars oder anderen Vorteilen. Zudem bleiben eure Erfahrungspunkte und Fähigkeiten auch nach einer Niederlage erhalten, wodurch ihr euch für die wöchentliche Bestenliste vorbereitet.

Ausserdem gibt es Updates für weitere Sportspiele auf Apple Arcade: