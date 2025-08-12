Apple Arcade Ankündigung

Am 4. September lädt Apple Arcade Football-Fans ein, die NFL-Saison mit Retro-Action zu beginnen. "NFL Retro Bowl '26" erscheint exklusiv für Apple Arcade und führt einen neuen Modus ein, die NFL Retro Bowl Championship Leaderboard. In diesem Modus könnt ihr als eure Lieblingsteams in wöchentlichen Spielen antreten, die sich am Spielplan der Liga für 2025 orientieren.

Zudem erscheint nächsten Monat "Jeopardy! Daily", das exklusive Hinweise und Fragen der Autoren der Show enthält, und "My Talking Tom Friends+", das beliebte virtuelle Haustierspiel. Beide Arcade-Titel erscheinen ebenfalls am 4. September.

Am 18. September erwartet euch auch in "Hello Kitty Island Adventure "ein neues magisches Abenteuer. "Wheatflour Wonderland "ist eine verträumte Welt mit wogendem Getreide, Buntglas-Burgen und geheimnisvollen Ruinen. Dort trefft ihr eine neue Figur, Cogimyun, die dringend eure Hilfe benötigt, um die "Ancient Citadel" zu öffnen und einen grossen Schatz zu finden. Dieses Update ist für alle Arcade-Abonnenten ohne zusätzliche Kosten enthalten.