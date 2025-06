Apple Arcade: Neun neue Spiele

Fruit Ninja Classic+ von Halfbrick Studios: Am 19. Juni übernimmt Bluey "Fruit Ninja Classic+" in einem zeitlich begrenzten Crossover-Event, das nur auf Apple Arcade verfügbar ist. Mit speziellen Bluey-Zauberstäben, Zauberkräften, Dojos und vielen Easter Eggs könnt ihr Früchte zerschneiden und besondere Belohnungen freischalten.

What the Clash? von Triband: Am 26. Juni werden 50 neue Golf-Minispiele, kosmetische Gegenstände, Missionen und Erfolge, die auf Tribands anderem Arcade-Hit "What the Golf?" basieren, in das Spiel integriert.