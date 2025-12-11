Apple Arcade: Top-Spiele 2025

Apple hat gestern die Top-10 Game-Charts der auf Apple-Arcade verfügbaren Spiele veröffentlicht.

Apple Arcade Top 10 - 2025

Diese Games haben es unter die ersten zehn Plätze geschafft:

Snake.io+ Balatro+ Sneaky Sasquatch Hello Kitty Island Adventure NBA 2k25 Arcade Edition PGA TOur Pro Golf Angry Birds Reloaded Asphalt 8: Airborne+ Fruit Ninja Classic Solitaire by MobilityWare+

Apple Arcade gehört unter anderem fest zu Apple One. Die Sammlung wächst beständig und hält inzwischen mehr als 200 Games bereit.

Welche Spiele die weiteren Plätze belegen, findet ihr im App Store