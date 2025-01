Apple Arcade: Zehn neue Spiele

Apple Arcade startet mit gleich mehreren Spiele-Neuerscheinungen ins 2025. Zusätzlich dürft ihr euch auf grössre Updates für bestehende Hits freuen. Ab heute sind sieben neue Games verfügbar und das ohne Werbung oder In-App-Käufe. Zu den Spielen gehören unter anderem "Skate City: New York", das ultimative Skateboard-Erlebnis mit legendären Skate-Spots aus der realen Welt; "Gears & Goo" für die Apple Vision Pro, das Elemente von Tower Defense- und klassischen Base Building-Spielen mit den interaktiven Möglichkeiten des räumlichen Computing kombiniert; und "Three Kingdoms Heroes", das neueste Spiel in Koei Tecmos erfolgreicher Romance of the "Three Kingdoms"-Reihe.

Zu den heutigen Veröffentlichungen gehören auch Spiele aus dem App Store, wie "Final Fantasy++, eine überarbeitete 2D-Interpretation des Originalspiels der weltberühmten Serie; "Trials of Mana+", "Rodeo Stampede+" und das ungezwungene Zen-Erlebnis "Einfach nur Rasenmähen+".

PGA Tour Pro Golf

HypGames, Inc.

"PGA Tour Pro Golf" bietet ein fesselndes Golferlebnis, das für Fans des Sports entwickelt worden ist. Mit berühmten PGA Tour-Schauplätzen wie Pebble Beach Golf Links und Harbour Town Golf Links könnt ihr an wettbewerbsorientierten Kopf-an-Kopf-Spielen oder spannenden Turnieren gegen andere Spieler teilnehmen und eure Fähigkeiten in Übungsrunden verbessern. Mit detailgetreuen Golfplätzen, die von den Plätzen professioneller Golfern inspiriert sind, erweckt der Titel die Spannung des Sports auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Vision Pro zum Leben.

Doodle Jump 2+

Lima Sky

In "Doodle Jump 2+", der Fortsetzung des erfolgreichen Jump'n'Run-Abenteuerspiels, mit bezaubernden Umgebungen, niedlichen Charakteren, albernen Monstern und lustigen Herausforderungen gilt es neue Höhen zu erreichen. In diesem beliebten Game lasst ihr eure Doodles aus glühenden Wüsten in prähistorische Höhlen, schillernde Galaxien und darüber hinaus springen.

My Dear Farm+

HyperBeard Inc.

In diesem niedlichen Landwirtschafts-Simulationsspiel könnt ihr die Farm eurer Träume erstellen und individuell gestalten und dabei beweisen, dass ihr das Zeug dazu habt, eine erstklassige Farmerin oder Farmer zu werden. Ihr könnt ausserdem eure Charakter vollständig anpassen, vom Aussehen und der Frisur bis hin zur Wahl eines Haustiers, und euer Landwirtschaftsimperium Ernte für Ernte vergrössern.

Apple Arcade bringt ausserdem grosse Updates für beliebte Titel auf dem Service, darunter "What the Car?" , "Game Room" und "Hello Kitty Island Adventure".