Neue Spiele auf Apple Arcade

Ab dem 21. Mai kommen Figuren aus der Zeichentrickserie "Bluey" für ein zeitlich begrenztes Event auf Apple Arcade. In den Titeln "Crossy Road Castle", "stitch.", "puffies.", "Suika Game+" und "Disney Färbung Welt+" erwarten euch exklusive Updates.

In "Crossy Road Castle" könnt ihr einen Hindernisparcours im Haus von Bluey und Bingo bestreiten. Im Koop-Modus für bis zu vier Personen weicht ihr Yogabällen und Gartenzwergen aus. Alle zwei Wochen erscheinen neue Charaktere, die ihr durch Herausforderungen freischaltet. Das freigeschaltete Haus könnt ihr nach dem Event behalten.

"Während wir Bluey im interaktiven Bereich weiter ausbauen, ist es wichtig, dass jedes Erlebnis das widerspiegelt, was Familien an der Marke lieben – ihre Verspieltheit und Kreativität und wie sie Menschen jeden Alters zusammenbringt. Apple Arcade zeichnet sich durch sein Bekenntnis zu Qualität und einem sicheren, reibungslosen Erlebnis für die ganze Familie aus, was es zur perfekten Plattform für diese zeitlich begrenzten Erlebnisse macht, die dafür gedacht sind, gemeinsam gespielt zu werden."

Marina Mello, Global Director of Gaming & Interactive bei BBC Studios

Weitere Bluey.Inhalte

Suika Game+: Früchte im Bluey-Stil kombinieren.

Früchte im Bluey-Stil kombinieren. stitch.: Bluey-Motive vervollständigen (bis 24. Juni).

Bluey-Motive vervollständigen (bis 24. Juni). Disney Färbung Welt+: Malvorlagen der Serie gestalten (bis 21. Juli).

Malvorlagen der Serie gestalten (bis 21. Juli). puffies.: Ab dem 10. Juni Rätsel lösen und Sticker sammeln (bis 8. Juli).

Ab dem 10. Juni Rätsel lösen und Sticker sammeln (bis 8. Juli). Crossy Road Castle und Suika Game+ läuft ebenfalls bis zum 21. Juli.

Neue Spiele ab Juni

Am 4. Juni erweitert Apple Arcade sein Angebot um vier weitere Titel: