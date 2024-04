Apple Arcade im Mai

Der Apple Arcade Katalog wächst weiter:*Am 2. Mai begrüsst Apple Arcade drei beliebte Spiele aus dem App Store, die alle werbefrei und ohne In-App-Käufe sind und von dem singapurischen Solo-Entwickler Yong Kian Chin, dem irischen Indie-Entwickler Distractionware und dem in Peking ansässigen Spielestudio Happy Elements stammen. In dem pixeligen Retro-2D-Plattformspiel "A Slight Chance of Sawblades+" könnt ihr ausweichen, springen und Purzelbäume über messerscharfe Sägeblätter schlagen; in "Dicey Dungeons+" werdet ihr zu einem riesigen, wandelnden Würfel und kämpft bis zum Ende eines sich ständig verändernden Dungeons; und in dem beliebten Match-Three-Puzzlespiel "Summer Pop+" begebt ihr euch auf ein Strandparadies-Abenteuer.

A Slight Chance of Sawblades+

Entwickler: Yong Kian Chin

"A Slight Chance of Sawblades+" ist ein schrulliges und doch herausforderndes 2D-Pixel-Platforming-Spiel im Retro-Stil. Mit geschickter Punktejagd, rasantem Arcade-Gameplay und einem fetzigen 8-Bit-Soundtrack müsst ihr ausweichen, springen und Purzelbäume über rasiermesserscharfe Sägeblätter schlagen, um den tödlichen Sturm zu überleben und den ultimativen Highscore zu knacken. Ihr könnt euch auch in der globalen Rangliste messen, um euch den Spitzenplatz als bester Säbelspringer zu sichern.

Dicey Dungeons+

Entwickler: Distractionware

"Dicey Dungeons+" ist ein schurkenähnliches Deckbuilding-Spiel, in dem ihr Monster bekämpft, fantastische Beute findet und euren Helden auflevelt, während ihr zusammenarbeiten müsst, um die Glücksgöttin selbst zu besiegen. Um dieses Spiel zu meistern, müsst ihr sorgfältig geplante Strategien gegen das Unbekannte eines Würfelwurfs abwägen.

Summer Pop+

Entwickler: Happy Elements

"Summer Pop+" ist ein beliebtes Match-Three-Spiel mit Hunderten von lustigen Puzzles, die es zu lösen gilt. Mit magischen Kräften und Boosts navigiert ihr durch einzigartige Levels, in denen ihr Tiere kombiniert und epische Kombinationen bildet, um spezielle und fantastische Effekte auszulösen. Es ist ein aufregendes Abenteuer in einem Strandparadies, in dem ihr mit Lemon Remon fischen geht, mit Coffee Lot Zutaten für Fruchteis und Saft sammelt, für Rosy Mona und Purple Amy Süssigkeiten und Puppen sammelt und mit dem Green Idol den Octopus Boss besiegen könnt.

Zusätzliche Updates im April

Den ganzen April über gibt es neue Updates für beliebte Arcade-Titel, die auf allen Apple-Geräten spielbar sind. Nächste Woche, am 15. April, seid ihr von "Hello Kitty Island Adventure" zum In-Game-Event "Imagination Celebration" eingeladen, bei dem ihr vor der gespenstischen Königin Kuromi mystische Steine suchen müsst, um der Insel Freude und Magie zurückzugeben. Am 18. April geht es in die neue "Sweet Dreams Zone", eine brandneue gemütliche Umgebung mit besonders herausfordernden Stages, die vom Dream Weaver Ariem in "Sonic Dream Team" erschaffen wurden.

Zu den weiteren beliebten Spielen, die in diesem Monat wichtige Updates erhalten, gehören "Japanese Rural Life Adventure", "WHAT THE CAR?","Disney SpellStruck", "Puyo Puyo Puzzle Pop", "Outlanders" und viele mehr.