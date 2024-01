Apple Arcade: Mondneujahr-Updates

Zur Feier des Mondneujahrs gibt es für beliebte Apple Arcade Spiele lustige und festliche Updates. "Hello Kitty Island Adventure" begrüsst das Jahr des Drachen mit der "Luck & Lanterns Celebration". Ein Drache fliegt über die Freundschaftsinsel und hinterlässt wertvolle Drachenperlen - ein Zeichen für Glück. Ihr könnt während des gesamten Festes Drachenperlen für besondere Belohnungen sammeln.

In "Fruit Ninja Classic+" könnt ihr bei drei zeitlich begrenzten Events drei besondere Klingen verdienen, beginnend mit dem Tiger-Event (19. bis 25. Januar) und der wertvollen Tigerkrallen-Klinge. Am 29. Januar kommt ein neuer Bewohner in das Grosse Baumhaus im "Crossy Road-Castle". Hier könnt ihr einen brandneuen Holzdrachencharakter freischalten und 20 neue, einzigartige Levels erkunden.

Zusätzlich zu den Inhalten zum Mondneujahrsfest haben die folgenden Spiele in dieser Woche lustige Updates veröffentlicht, darunter: