Neuzugänge bei Apple Arcade

Es ist so weit: Die Legende ist mobil! Ab heute könnt ihr die Weltgeschichte offiziell in eurer Hosentasche umschreiben. "Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition" ist frisch auf Apple Arcade gelandet und bringt das Civ-Erlebnis auf euer iPhone, iPad und den Mac.

Dass Apple Arcade immer mehr tolle Spiele beinhaltet, ist kein Geheimnis mehr. Nach beliebten Spielen wie "PowerWash Simulator" und "Cult of the Lamb" beweist nun auch "Civ7", dass man für Rundenstrategie nicht mehr zwingend am Schreibtisch kleben muss.

Was gibt’s sonst noch Neues?

Neben dem Strategie-Schwergewicht hat das heutige Update aber noch mehr im Gepäck:

Retrocade: Ein absolutes Highlight für Nostalgiker! Holt euch die Arcade-Halle direkt ins Wohnzimmer (oder auf die Apple Vision Pro). Mit Klassikern wie "Asteroids", "Bubble Bobble" und "Galaga" ist der Retro-Flash garantiert.

Felicity’s Door: Ein charmantes musikalisches Rhythmus-Adventure für alle, die gerne im Takt bleiben.

I Love Hue Too+: Das perfekte Puzzle-Spiel, um nach einer intensiven Runde Civilization bei psychedelischen Farben ein wenig runterzukommen.

Welches Volk werdet ihr in "Civ VII" als Erstes zum Sieg führen?