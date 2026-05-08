Neue Spiele bei Apple Arcade

Auf Apple Arcade gibt's neue Inhalte: Mit "Nick Jr. Replay!" taucht ihr in eine Welt mit Charakteren aus Serien wie Dora, Blue’s Clues & You! oder Teenage Mutant Ninja Turtles ein. In einer interaktiven Spielwelt sind über 50 klassische Nick-Jr.-Spiele enthalten, die originalgetreu erhalten wurden.

Ebenfalls neu ist "Perchang World", eine Weiterentwicklung des Physik-Rätselspiels. Das Spiel kombiniert Rätsel mit dem Humor des britischen Comedians James Acaster, der als Erzähler durch das Abenteuer führt. Der Soundtrack stammt von Mark Sparling, dem Komponisten von A Short Hike.

Zusätzlich erweitern zwei Titel das Angebot: