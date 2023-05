Neue Spiele & Updates für Apple Arcade

Fallen Leaf gab bekannt, dass ihr kommendes Sci-Fi-Abenteuer "Fort Solis" für PC und Mac erscheinen wird: Erforscht eine verlassene Bergbauanlage auf dem Mars, löst das Geheimnis der verschwundenen Crew und trefft wichtige Entscheidungen.

In "Fort Solis" schlüpft ihr in die Rolle des Ingenieurs Jack Leary, der die längste Nacht seines Lebens auf einer isolierten Bergbaubasis auf dem Mars verbringt. Erkundet die Station Fort Solis in eurem eigenen Tempo und sammelt Hinweise in den Bunkern, Laboren, Mannschaftsquartieren und auf der rauen, stürmischen Oberfläche, um zu verstehen, welche rätselhaften Schrecken die Bewohner befallen haben. In der Nacht eskalieren die Ereignisse, geraten ausser Kontrolle und das Geheimnis, was wirklich vor sich geht, bleibt schleierhaft. Könnt ihr das Geheimnis lösen? Es wird ein Wettlauf mit der Zeit.

"Fort Solis" nutzt die Leistungsfähigkeit der Unreal Engine 5 und bietet ein komplexes, immersives Setting in den Tiefen des Weltraums. Mit einer erstklassigen Crew, zu der auch der Hauptdarsteller von "Red Dead Redemption 2", Roger Clark, Troy Baker ("The Last of Us", "Death Stranding)" und Julia Brown ("The Last Kingdom", "World on Fire") gehören, versetzt dich "Fort Solis" in sein Sci-Fi-Drama, ohne Ladezeiten oder HUD.

"Wir freuen uns sehr, Fort Solis auf dem Mac zu veröffentlichen und damit ein breiteres Publikum von Spielern zu erreichen. Ausserdem ist es sehr praktisch, dass man auch unterwegs spielen kann. Wir empfehlen allerdings das Tragen von Kopfhörern, denn das Sounddesign von Fort Solis ist ein wahrhaft eindringlicher Stimmungsmacher."

James Tinsdale, Game Director Fallen Leaf

Spiele-Updates

Zookeeper World - 12 neue Etappen, zusätzlich zu einem neuen Regelwerk für das wöchentliche Multi-Puzzle-Event.

Weitere Details findet ihr im Abschnitt "Kürzlich aktualisiert" auf Apple Arcade.