Neues Spiele-Futter für Apple Arcade

"PowerWash Simulator", "Cult of the Lamb: Arcade Edition", "Subway Surfers+", "Naruto: Ultimate Ninja STORM+" und "Glassbreakers: Champions of Moss" sorgen als weitere Neuerscheinungen für Unterhaltung zur (Vor-)Weihnachtszeit.

Wer wohnt in einer Ananas und ist zurück für ein weiteres spannendes Abenteuer? SpongeBob Schwammkopf! Nächsten Monat kehrt der beliebteste Schwamm der Welt zurück – und zwar gemeinsam mit Plankton, in der völlig neuen Fortsetzung des hochgelobten Spiels "SpongeBob: Patty Pursuit". Das ungewöhnliche Duo begibt sich auf eine Reise voller unerwarteter Wendungen, um Bikini Bottom zu retten – in "SpongeBob: Patty Pursuit 2", ab dem 4. Dezember exklusiv auf Apple Arcade.

Doppelter Gamingspass: Die Charaktere SpongeBob und Plankton sind beide spielbar – und im lokalen Koop-Modus können zusätzlich Familie oder Freunden mitspielen. Von den Strassen von Bikini Bottom über die staubigen Pfade von Dead Eye Gulch bis hin zu den sandigen Ufern von Goo Lagoon erkunden SpongeBob und Plankton lebhafte Schauplätze, die der beliebten Zeichentrickserie nachempfunden sind, lösen einzigartige Rätsel und kämpfen dabei gegen skurrile Bossgegner.

In den kommenden Wochen erweitert Apple Arcade sein Angebot um fünf weitere Games.

Das Echtzeit-Multiplayer-Action-Strategiespiel "Glassbreakers: Champions of Moss" für die Apple Vision Pro erscheint morgen, 13. November. Am 4. Dezember starten der entspannende "PowerWash Simulator", das preisgekrönte Roguelite "Cult of the Lamb Arcade Edition", "Subway Surfers+", das weltweit meistgeladene Mobile Game in einer Version ohne Unterbrechungen, sowie "Naruto: Ultimate Ninja Storm+".