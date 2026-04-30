Neuzugänge in Apple Arcade

Das beliebte Apple Arcade Spiel "Sneaky Sasquatch" hat heute ein Update erhalten: Im neuen Waschbärenclub lassen sich einzigartige Abzeichen verdienen, indem humorvoll herausfordernde Aufgaben gemeistert werden. Ob als Spaghetti-Unternehmer, beim Trainieren des eigenen Hundes mit allen erdenklichen Tricks oder beim Übertreffen lokaler Surfer – für euch ist etwas dabei. Wenn ihr alle Abzeichen sammelt, schaltet ihr ein exklusives Campingausrüstungsset frei, darunter ein Zelt, mit dem ihr fast überall schlafen könnt.

Auto trifft Ziege: Ebenfalls ab heute verfügbar ist ein exklusives Crossover-Event in "WHAT THE CAR?" und "Goat Simulator+". "WHAT THE CAR?" erweitert das Spiel um Goatville, eine brandneue, von "Goat Simulator" inspirierte Welt, in der ihr erkunden, Chaos stiften und die volle Ziegen-Power entfesseln könnt.

Erweiterungen, Updates und neue In-Game Inhalte der Woche

Disney Dreamlight Valley Arcade Edition: Der Frühling liegt in der Luft über "Dreamlight Valley". In diesem zeitlich begrenzten Springtime Floating Festival Event könnt ihr die schwebende Insel des Festivals erkunden, Rätsel lösen und besondere saisonale Belohnungen verdienen, die die Blüte in eure Garderobe und Dekoration bringen.

Angry Birds Reloaded: Die gesamte Angry Birds: Stella-Schar ist jetzt in diesem neuesten Update verfügbar, zusätzlich zu zwei alten Freunden: Willow und Dahlia. Zudem könnt ihr die Jagd nach Gale in "Branch Out Teil 2" fortsetzen und den Spass mit zwei neuen saisonalen Eiersuchen verdoppeln, was 40 Level voller eierstehlender Action hinzufügt.

Cooking Mama: Cuisine!: Feiert den Muttertag mit Mama und bereitet neue Gerichte mit der zeitlich begrenzt verfügbaren Zutat Erdbeere zu.

Potion Punch 2+: Stellt Talismane und Runen im charmanten Wald von Crimsonpass her, der einen neuen Waldladen, neue Level und Story-Kapitel sowie exklusive Walddekorationen einführt.

Angry Birds Bounce: Begebt euch in einem völlig neuen Weltraum-Event, das sich über drei Tage an diesem Wochenende erstreckt und einen neuen Weltraum-Boss enthält, in andere Welten. Das Spiel wird zudem mit 50 neuen Inseln aktualisiert, die ihr euch ansehen könnt.

Jetpack Joyride 2: Begleitet Barry bei dem Versuch, das Geheimnis eines Signals aus dem Weltraum im In-Game-Event zur Weltraumerkundung zu lüften, das neue Skins und Jetpacks enthält.

Hill Climb Racing+: Ihr könnt euch hinter das Steuer eines brandneuen Fahrzeugs setzen.