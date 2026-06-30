Neue Spiele im Juli auf Apple Arcade

"Family Feud Pocket" bringt ab heute die Spielshow als Quiz auf den Service. Das von Steve Harvey moderierte Spiel bietet euch die bekannten Mechaniken, tägliche Herausforderungen und exklusive Fragen.
Am 2. Juli erscheinen vier weitere Spiele ohne Werbung und In-App-Käufe:
- Dungeon Clawler+: Das Schweizer Spiel verbindet einen Roguelike-Deckbuilder mit einem Arcade-Greifautomaten.
- Creatures of the Deep+: Ein Angelabenteuer für Einzelspieler.
- Pocket City 2+: Ein Titel aus dem Städtebau-Genre.
- Draw It+: Fordert euch heraus, Hinweise zu skizzieren und Punkte zu sammeln, bevor die Zeit abläuft.
Updates und neuer In-Game-Content der Woche
- Hello Kitty Island Adventure: Ab dem 1. Juli könnt ihr im Camp Friendship schwimmen, wandern, Vertrauensübungen machen, S’mores rösten und Geschichten am Lagerfeuer teilen. Ausserdem könnt ihr Glühwürmchen sammeln und gegen Belohnungen eintauschen.
- Perchang World: Mit der Summer Ball-Kollektion gibt es sommerliche Level und Herausforderungen rund um Strand und Pool.
- Solitaire Stories: In einem neuen Solitaire-Abenteuer, das von den späten 60er- und 70er-Jahren inspiriert ist, könnt ihr einen Roadtrip durch Amerika machen.
- Snake.io+: Das In-Game-Event Camp Slasher startet. Dort könnt ihr vier neue Skins (Maskface, Voidborne, Patches und Grim Reaper) freischalten.
- Pocket Love+: In einem neuen Hochzeits-Event könnt ihr mit eurem Pocket-Partner den Bund fürs Leben schliessen.
- Jeopardy! Daily: Bietet neue Kategorien und Hinweise zum amerikanischen Unabhängigkeitstag.