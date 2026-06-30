Neue Spiele im Juli auf Apple Arcade

"Family Feud Pocket" bringt ab heute die Spielshow als Quiz auf den Service. Das von Steve Harvey moderierte Spiel bietet euch die bekannten Mechaniken, tägliche Herausforderungen und exklusive Fragen.

Am 2. Juli erscheinen vier weitere Spiele ohne Werbung und In-App-Käufe:

Dungeon Clawler+: Das Schweizer Spiel verbindet einen Roguelike-Deckbuilder mit einem Arcade-Greifautomaten.

Das Schweizer Spiel verbindet einen Roguelike-Deckbuilder mit einem Arcade-Greifautomaten. Creatures of the Deep+: Ein Angelabenteuer für Einzelspieler.

Ein Angelabenteuer für Einzelspieler. Pocket City 2+: Ein Titel aus dem Städtebau-Genre.

Ein Titel aus dem Städtebau-Genre. Draw It+: Fordert euch heraus, Hinweise zu skizzieren und Punkte zu sammeln, bevor die Zeit abläuft.

Updates und neuer In-Game-Content der Woche