Apple Arcade: Sechs neue Spiele im April

Sechs Spiele und spannende Updates für Apple Arcade werden im Laufe des nächsten Monats veröffentlicht und ergänzen den Apple Arcade Spiele-Katalog der bereits über 200 Spielen umfasst.

Space Invaders Infinity Gene Evolve

Taito Corporation

Die kultige und langlebige Serie kehrt exklusiv auf Apple Arcade zurück. "Space Invaders Infinity Gene Evolve" kombiniert aufregende Action mit intuitivem Gameplay, wo ihr nahtlos zwischen klassischen und Shoot-’em-up-Modi wechseln und euch im Handumdrehen an feindliche Angriffsmuster anpassen könnt. Im Laufe des Spiels verwandelt sich die Retro-Ästhetik in einen hochmodernen 3D-Shooter, der immer stärkere Schiffe freischaltet, darunter Nekanntes aus klassischen TAITO-Shootern wie "Darius", "Night Striker" und "RayStorm".

Katamari Damacy Rolling LIVE

Bandai Namco

In diesem skurrilen Actionspiel – ebenfalls exklusiv für Apple Arcade – vergrössert ihr euren Katamari, indem ihr auf der Erde verstreute Objekte aufrollt. Mit dem bekannten, einzigartigen und skurrilen Gameplay und einem fesselnden Soundtrack, der verschiedene Genres miteinander verbindet, fordert das Spiel euch auf, den "Live-Stream" des Königs zu beleben, indem ihr euren Katamari rollt, um Sterne zu erschaffen. Während ihr voranschreitet, erscheinen Kommentare von Fans im Spiel, und je länger ihr spielt, desto grösser wird euer Publikum. Durch das Abschliessen der Herausforderungen des Königs und das Erhöhen eurer Abonnentenzahl könnt ihr dynamische neue Level freischalten.

Puffies

Lykke Studios

Dieses entspannende Puzzlespiel interpretiert klassische Puzzles mit dem nostalgischen Charme von Aufklebern neu. Ihr löst handgefertigte Puzzles, schaltet thematische Aufkleberpakete frei und baut eure eigene Aufklebersammlung auf. Ihr könnt euch auch in Bestenlisten messen und tägliche Herausforderungen meistern, um eure Punktzahl zu erhöhen und in der Rangliste aufzusteigen.

RollerCoaster Tycoon Classic+

Atari

Dieses neue Spiel kombiniert Funktionen aus zwei der erfolgreichsten und beliebtesten Spiele der Serie, "RollerCoaster Tycoon" und "RollerCoaster Tycoon 2", und fordert euch auf, erstaunliche Parks mit den ausgefallensten Fahrgeschäften zu erschaffen und zu betreiben. "RollerCoaster Tycoon Classic+" wurde für iPhone und iPad optimiert und bietet die gleiche Spieltiefe und den einzigartigen Grafikstil von Chris Sawyers originalen PC-Bestsellern. Es enthält ausserdem drei Erweiterungspakete – "Wacky Worlds", "Time Twister" und "Toolkit" – und ist auf iPhone, iPad und Mac spielbar.

The Game of Life 2+

Marmalade Game Studio

Die offizielle Fortsetzung des weltberühmten und beliebten Brettspiels kommt auf Apple Arcade und bietet noch mehr Auswahlmöglichkeiten, Abenteuer und exklusive Inhalte. Mit tausend Leben, die ihr leben könnt, könnt ihr euren eigenen Weg wählen – sei es, die Liebe zu finden, eine Traumkarriere zu verfolgen, Kinder zu bekommen oder ein Haustier zu adoptieren, die Wahl liegt bei euch. Exklusiv auf Apple Arcade könnt ihr euch in das futuristische P.E.G.-Outfit kleiden und 10 einzigartige Berufsbezeichnungen erkunden, vom Delfintrainer bis zum Quantenmechaniker. Dreht den kultigen Spinner, navigiert durch die Kreuzungen des Lebens und jagt den Sieg durch Glück, Wissen oder Reichtum.

Sesamstrasse Mecha Builders+

StoryToys

In "Sesamstrasse Mecha Builders+" begleiten junge Lernende Mecha Elmo, Krümelmonster und Abby Cadabby auf einem unterhaltsamen MINT-Abenteuer, bei dem Wissen auf Kreativität trifft. Dieses von StoryToys in Zusammenarbeit mit Sesame Workshop entwickelte Spiel kombiniert Wissenschaft, Technik, Mathematik und Kreativität durch fesselnde Minispiele und Aktivitäten. Ihr könnt Rätsel lösen, die Physik erforschen, das Programmieren üben, Farben mischen, Musik machen und euch auf spannende Missionen begeben – alles in eurem eigenen Tempo.

Zusätzlich zu den neuen Spielen können sich Spieler auch auf Inhaltsupdates für ihre Lieblings-Arcade-Spiele freuen, die auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Vision Pro spielbar sind, darunter NBA 2K25 Arcade Edition, PGA TOUR Pro Golf und Skate City: New York.

NBA 2K25 Arcade Edition

2K

Am 13. März wird Kareem Abdul-Jabbar der neueste grossartige Spieler sein, der dem Modus "Grösste Spieler" hinzugefügt wird.

PGA TOUR Pro Golf

HypGames, Inc.

Am 13. März schlagt ihr auf dem neu hinzugefügten TPC Sawgrass-Platz ab und versucht euch an einer Auswahl von Solo-Herausforderungen im neuen Kampagnenmodus.

Skate City: New York

Snowman und Agens

Am 27. März könnt ihr in 30 neue Level mit 90 neuen Zielen springen, die ihr im Pro-Skate-Modus meistern könnt.