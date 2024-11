Apple Arcade: Spiele für die Weihnachtszeit

In der (Vor-)Weihnachtszeit erscheinen bei Apple Arcade wiederum viele neue Spiele, die für jeden etwas bieten, von Solospielern bis hin zu Familien und Freunden, die gemeinsam spielen möchten.

Bei Apple Arcade könnt ihr euch auf 15 neue Spiele freuen, darunter "Skate City: New York", "Talking Tom Blast Park", "Final Fantasy IV" (3D remake)+, "Gears & Goo" (Apple Vision Pro) und weitere.

Apple Arcade ist ein Gaming Service, der im App Store erhältlich ist und die Möglichkeit bietet, unterhaltsame Spielerlebnisse mit geliebten Menschen zu teilen. Der umfassende Arcade Katalog kann auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Vision Pro genutzt werden, und jedes der über 250 Spiele ist frei von Werbung und In-App Käufen.

Ihr könnt mit den Hits "NFL Retro Bowl '25" oder "NBA 2K25 Arcade Edition" in die Rolle ihrer Lieblingssportler schlüpfen, in der vom Poker inspirierten Deckbuilding-Sensation "Balatro+" das höchste Blatt erzielen, in "Sneaky Sasquatch" als listiger Bigfoot herumschleichen oder Hunderte anderer Spiele – sowohl neue als auch alte – aus euren Lieblingsgenres erkunden.

Skate City: New York

Das Spiel Snowman und Agens ist das ultimative Skateboard-Erlebnis, bei dem man durch die legendären Strassen von Big Apple fährt und dabei Hunderte von Tricks an realen Orten meistert. "Skate City: New York" erscheint am 9. Januar 2025.

Talking Blast Park

In "Talking Tom Blast Park" von Outfit7 kann man ab 5. Dezember mit Talking Tom und seinen Freunden in einen epischen Kampf ziehen, um den Blast Park vor den bösartigen Rakoonz zu retten. Mit verrückten Blastern wie dem Duckinator und dem Power Plunger müssen Spieler:innen Wellen von Rakoonz und deren Müll sprengen, um den Spass im Park wiederherzustellen.

Final Fantasy IV (3D Remake)+

"Final Fantasy IV (3D REMAKE)+" von Square Enix ist mit aktualisierter Grafik, verbessertem Gameplay und Sprachausgabe bei Ereignisszenen wunderschön wiederbelebt worden. Das vierte Spiel der legendären "Final Fantasy"-Reihe ist auch der erste Teil, der das Active Time Battle-System einführt, das ihr an diesem Franchise lieben gelernt haben. Das Spiel erscheint am 9. Dezember.

Gears & Goo

"Gears & Goo" von Resolution Games, ein neues Base Building- und Tower Defense-Spiel bietet interaktive Mechanismen, die ausschliesslich mit räumlichen Computing möglich sind. Es wird ab dem 9. Januar auf Apple Arcade für die Apple Vision Pro verfügbar sein.

In den kommenden Monaten werden auch exklusive neue Spiele und preisgekrönte Titel aus dem App Store auf Apple Arcade veröffentlicht werden, darunter "Boggle: Arcade Edition", "PAC-MAN 256+", "Hot Wheels: Race Off+", "Barbie Color Creations+" und "Little Cities: Diorama" (Apple Vision Pro) am 5. Dezember; "FF IV: The After Years+" am 9. Dezember; und "Gears & Goo" (Vision Pro), "Three Kingdoms Heroes", "Final Fanatsy+", "Trials of Mana+", "Rodeo Stampede+", und "It’s Literally Just Mowing+" am 9. Januar.