Sieben neue Spiele auf Apple Arcade

Sieben neue Spiele ergänzen den umfangreichen und ständig wachsenden Katalog von Apple Arcade mit mehr als 200 Games ohne Werbung oder In-App Käufe. Heute erscheinen gleich vier Titel: "Rabbids: Legends of the Multiverse", "Return to Monkey Island+", "Tomb of the Mask+" und "Fabulous - Wedding Disaster+".

Am 3. Juli könnt ihr euch auf drei neue Games freuen: "Outlanders 2: Second Nature", ein Städtebau-Strategiespiel des uruguayischen Indie-Studios Pomelo Games; "Punch Kick Duck+", ein Side-Scroll-Actionspiel des Solo Developers Shaun Coleman; und das beliebte und entspannende "Zen Koi Pro+" des in Singapur ansässigen Studios LandShark Games.

Weitere Updates beliebter Spiele