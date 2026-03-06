Neuzugänge in Apple Arcade

Wie bereits vor einige Tagen angekündigt, erscheint "Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea" exklusiv auf Apple Arcade. Indie-Entwickler Comfox & Brothers haben ein visuell beeindruckendes 3D-Spielerlebnis geschaffen, das auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Vision Pro gespielt werden kann.

Mit atemberaubender Grafik in Konsolenqualität und einer tiefgründigen Geschichte dürft ihr erneut in die Welt von "Oceanhorn" eintauchen. Rollenspiel-Fans werden die Kombination aus Erkundung, Kämpfen und Rätseln lieben.

Zusätzlich wird der Apple-Spielekatalog um drei bekannte Titel erweitert: "Pocket Love!+", ein gemütliches Simulationsspiel, "Flow Free+", ein beliebtes Puzzle-Game, sowie "Doraemon Dorayaki Shop Story+", in dem ihr zusammen mit der beliebten Manga-Figur Doraemon einen Süsswarenladen betreiben dürft.

Erweiterungen, Updates und neue In-Game Inhalte der Woche

Retrocade: Das Spiel erhält mit "Dig Dug" einen echten Arcade-Klassiker aus dem Hause Namco. Im Spiel könnt ihr Monster mit einer Luftpumpe und Felsfallen besiegen.

Jetpack Joyride+: In einem besonderen Crossover-Event mit "Fruit Ninja Classic+" könnt ihr das neue Gadget Fruit Flinger freischalten.

Sonic Racing: Player Profiles wurden hinzugefügt, mit denen ihr Banner, Hintergründe und Rahmen personalisieren sowie eure Erfolge mit neuen Medaillen präsentieren könnt. Ausserdem gibt es zwei neue Charaktervarianten und Community-Challenges.

Snake.io+: Mit dem Retro-Event "Pixel Pals", könnt ihr vier neue exklusive Skins freischalteten.

Jeopardy! Daily: Feiert den Internationalen Frauentag mit neuen thematischen Kategorien und Fragen.