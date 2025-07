Apple Arcade Aktuell

Eine neue Woche, neue Inhalte in Apple Arcade:

Sonic Racing

Das neue Community-Ziel "Windschatten-Chaos" (Slipstream Mayhem) ist jetzt verfügbar. Wenn ihr dieses Ziel erreicht, schaltet ihr eine neue Charaktervariante frei.

What the Car?

Dieses Update fügt ein neues Erlebnis namens "Auto-Träume" (Car Dreams) hinzu. Jede zweite Woche macht Auto ein langes Nickerchen und träumt seltsame Träume. Ihr könnt in die Träume eintauchen und sehen, wie sich Rennstrecken und Strassen um das biegen und formen, wovon Auto träumt.

Tomb of the Mask+

Ihr begebt euch auf eine aufregende Reise und könnt brandneue Level erobern.

Simon's Cat - Blast Time

In einer neuen Geschichte mit dem Titel "Zurück zum Tierarzt – Cats Genesung" (Back to the Vets – Cat’s recovery) müsst ihr das vorübergehendes Zuhause wiederherstellen und anpassen, während sie langsam wieder gesund gepflegt wird.

Katamari Damacy Rolling LIVE

Dieses Update führt neue Levels und Musik sowie neue Gegenstände im Süssigkeitenladen (Candy Shop) ein.