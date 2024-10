Apple Arcade mit vielen Updates

"Hello Kitty Island Adventure" gibt den Startschuss für ein grosses Event zum 50-jährigen Jubiläum, das die süsse Vergangenheit und die strahlende Zukunft von "Hello Kitty", der Lieblingsfreundin vieler Spieler, und ihren beständigen Geist der Freundlichkeit beleuchtet.

Ihr könnt an der Megaparty teilnehmen, um neue Outfits, Lebensmittel und Möbel im Überfluss zu erhalten. Ausserdem könnt ihr eine geheime Überraschungsparty mit all euren Freunden planen, um "Hello Kitty" den besten supersüssen Geburtstag aller Zeiten zu bescheren.

Arcade-Abonnenten können sich ausserdem auf mehreren Halloween-Updates für beliebte Titel freuen, darunter "Rabbids: Legends of the Multiverse", "Crayola Adventures", "Temple Run+" und mehr.