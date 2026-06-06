Apple Crumble! angekündigt

Happy Broccoli Games, das Team hinter der beliebten "Duck Detective"-Reihe, hat beim heutigen Day of the Devs Showcase ihr nächstes Projekt angekündigt: "Apple Crumble!"

"Apple Crumble" ist ein vollvertonter, interaktiver Mystery-Thriller, der von Werken wie Mouthwashing und Knives Out inspiriert ist. Es ist der 84. Geburtstag eurer Grossmutter und niemand versucht, sie zu ermorden. Hört auf, eure Familienmitglieder zu verdächtigen, und macht euch keine Sorgen wegen des seltsamen Mannes in eurem Schlafzimmer. Wie wäre es mit etwas Pudding?