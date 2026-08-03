Leagues Cup 2026 auf Apple TV

Am 4. August startet der Leagues Cup. Apple TV überträgt alle 62 Spiele live in über 100 Ländern und Regionen. Im Turnier stehen sich 18 Klubs aus der Major League Soccer (MLS) und 18 Vereine aus der Liga MX gegenüber.

Das Format garantiert bis zum Viertelfinale Begegnungen zwischen beiden Ligen. Erstmals werden vier Partien der ersten Phase in Mexiko ausgetragen.

Qualifikation und Spielplan

Die Klubs spielen um die Trophäe und drei Startplätze für den Concacaf Champions Cup 2027. Wer gewinnt, zieht direkt in das Achtelfinale des Concacaf Champions Cup ein und qualifiziert sich für weitere internationale Clubwettbewerbe wie die FIFA Klub-Weltmeisterschaft.

Titelverteidiger: Die Seattle Sounders, die den Titel 2025 mit 3:0 gegen Inter Miami CF gewannen, treten am 5. August um 19 Uhr PT im Estadio Nemesio Díez gegen Toluca FC an.

Debüts 2026: Unter anderem Antoine Griezmann (Orlando City SC), Robert Lewandowski (Chicago Fire) und Casemiro (Inter Miami CF) laufen zum ersten Mal im Turnier auf.

Spielplan: Den vollständigen Spielplan findet ihr auf leaguescup.com.

Übertragung und Formate

Wenn ihr ein Abo bei Apple TV habt, könnt ihr die Spiele mit englischem, spanischem und teils französischem Kommentar sehen. Verfügbar sind On-Demand-Inhalte sowie Sendungen wie Leagues Cup Countdown, Leagues Cup Wrap-Up, Leagues Cup La Previa und Leagues Cup El Resumen. Als Experten wirken Pável Pardo und Francisco „Kikín“ Fonseca mit.