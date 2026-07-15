Die Major League Soccer kehrt auf Apple TV zurück

Die Major League Soccer kehrt morgen, 16. Juli, auf Apple TV zurück, wenn die reguläre Saison wieder aufgenommen wird und ihre Fans nach einer einmonatigen Pause aufgrund der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft wieder willkommen heisst.

Apple TV Abonnent in mehr als 100 Ländern und Regionen können jedes Spiel der MLS ohne Einschränkungen verfolgen. Darüber hinaus erhalten Abonnent umfassende Berichterstattung und Analysen, exklusive Inhalte sowie Zugang zu Spielen über die reguläre Saison hinaus, darunter das jährliche Leagues Cup Turnier, der Michelob ULTRA Campeones Cup, das MLS All-Star Game und die Audi MLS Cup Playoffs.

Nach dem Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft kehren alle 30 Clubs auf den Platz zurück. Am 16. und 17. Juli stehen sechs hochkarätige Begegnungen auf dem Programm. Zu den Highlights zählen das Cascadia Cup Duell zwischen den Seattle Sounders und den Portland Timbers, das Duell im Süden zwischen Nashville SC und Atlanta United FC sowie die neueste Ausgabe von „El Tráfico“ zwischen LA Galaxy und dem Los Angeles Football Club.

Am 16. Juli trifft Lewandowski auf seinen langjährigen Teamkollegen beim FC Bayern München Thomas Müller, der inzwischen für die Vancouver Whitecaps spielt, wenn Chicago Vancouver im Soldier Field empfängt. Dieses Aufeinandertreffen bringt eines der erfolgreichsten Offensivduos des Fussballs wieder zusammen und sorgt für eine weitere spannende Geschichte in der MLS Saison. Spieler von "EA Sports FC Mobile" können die Partie über eine Simulcastübertragung der Apple TV Übertragung auf FCM TV, der In App-Streamingplattform des Spiels, live verfolgen.

Berechtigte Spieler von "EA Sports FC 26" und "EA Sports FC Mobile" erhalten im Spiel ausserdem Zugang zu einem kostenlosen einmonatigen Probeabo von Apple TV.

Mit Apple Sports über die Major League Soccer auf dem Laufenden bleiben

Fans können während der gesamten MLS Saison mit der kostenlosen Apple Sports App für iPhone über Spielstände, Statistiken, Tabellen und ihre Lieblingsvereine auf dem Laufenden bleiben. Ihr könnt ganz einfach zwischen Spielständen und anstehenden Partien wechseln, visuelle Aufstellungen, Live-Informationen zum Spielverlauf und Teamstatistiken einsehen sowie per Fingertipp Spiele in der Apple TV App verfolgen.

Zeit fürs Gehen mit Thomas Müller auf Apple Fitness+

Zeit fürs Gehen ist ein Audioerlebnis für iPhone und Apple Watch in Apple Fitness+, das Menschen dazu motivieren möchte, öfter spazieren zu gehen. Dazu erzählen Gäste Geschichten aus ihrem Leben und teilen Fotos und Songs, die sie geprägt haben. Die neueste Folge lädt Zuhörer dazu ein, gemeinsam mit der deutschen Fussballlegende und dem Star der Vancouver Whitecaps Thomas Müller spazieren zu gehen, während er über die harte Arbeit hinter den Kulissen nachdenkt, die er geleistet hat, bevor seine Karriere richtig durchstartete, und erzählt, warum er die Herausforderung grosser Veränderungen im Leben gerne annimmt.

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