tvOS 17 angekündigt

Apple hat Software-Updates für diesen Herbst angekündigt, mit denen Apple TV 4K für alle im Haushalt noch spannender, interaktiver und unterhaltsamer wird. tvOS 17 bringt FaceTime auf das Apple TV 4K. So können Nutzer zum ersten Mal die beliebte App auf ihrem Fernseher erleben, die Gespräche mit Familie und Freunden noch eindrucksvoller macht. Mit tvOS 17 wird auch ein ganz neues Kontrollzentrum eingeführt, das zusammen mit anderen Verbesserungen das Nutzererlebnis stärker personalisiert, für ein noch besseres Zusammenspiel mit dem iPhone. Apple TV 4K vereint Apple TV+ und alle anderen beliebten Streamingapps und liefert Bild- und Tonqualität wie im Kino. Ausserdem bringt es Apple Music, Apple Fitness+ und Apple Arcade auf den grössten Bildschirm zu Hause. Mit der Leistungsfähigkeit des A15 Bionic Chip, intuitiver Steuerung und nahtloser Interaktion mit anderen Apple Geräten und Smart Home Zubehör ist Apple TV 4K das beste Gerät für jedes Wohnzimmer. tvOS 17 ist ab heute als Beta-Version für Entwickler verfügbar und steht diesen Herbst als kostenloses Softwareupdate bereit.

"tvOS 17 eröffnet ganz neue Möglichkeiten auf dem grössten Bildschirm zu Hause. Mit FaceTime und neuen Funktionen für Videokonferenzen können sich Apple TV 4K Nutzer ganz leicht mit anderen austauschen – direkt von ihrem Wohnzimmer aus. Durch neue Funktionen und Verbesserungen wird Apple TV einfacher zu bedienen und macht noch mehr Spass. Das unterstreicht, dass es die mit Abstand beste Option für die Wohnzimmer von Apple Kunden ist.“

Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing bei Apple

Ab diesem Herbst können Anwender von Apple TV 4K die neue FaceTime App auf dem Apple TV nutzen und Anrufe direkt von ihrem Apple TV aus starten oder Anrufe auf dem iPhone oder iPad beginnen und sie dann an ihr Apple TV übergeben. FaceTime auf dem Apple TV nutzt die Vorteile der Kamera-Übergabe und verbindet sich drahtlos mit dem iPhone oder iPad der Nutzer. Es greift dann auf die Kamera und das Mikrofon des Geräts zu und bringt alle Teilnehmer auf dem Fernseher zusammen.

Der Folgemodus sorgt dafür, dass alle im Raum perfekt im Bild bleiben, sogar dann, wenn sie sich bewegen. Mit neuen Reaktionen, die auf Gesten basieren, können Anrufern mit ihren Händen Effekte auf dem Bildschirm erzeugen, zum Beispiel Herzen oder Feuerwerk, und das Gespräch so noch unterhaltsamer machen. Mit der Einführung von Split View auf Apple TV können Nutzer während einer SharePlay Session eine Fernsehserie oder einen Film zusammen mit ihren Lieben anschauen und sehen gleichzeitig alle Teilnehmer des FaceTime Anrufs.

Die Steuerung auf dem iPhone oder iPad macht es einfach, einen FaceTime Anruf bei Bedarf zurück an diese Geräte zu übergeben. Wenn während einer Session ein anderer FaceTime oder Telefonanruf eingeht, erscheint eine Benachrichtigung auf dem Fernseher und informiert Anwender über den Anruf – allerdings ohne den Namen der anrufenden Person anzuzeigen, damit der Datenschutz auch auf einem gemeinschaftlich genutzten Gerät gewährleistet ist.

Später in diesem Jahr werden Videokonferenz-Apps wie Webex by Cisco oder Zoom für tvOS verfügbar und bringen so weitere Kommunikationsmöglichkeiten auf das Apple TV 4K. Entwickler können die APIs der Kamera-Übergabe auf dem Apple TV 4K verwenden, um die Kameras und Mikrofone von iPhone und iPad für ihre tvOS Apps zu nutzen. So können sie neue gemeinschaftliche und immersive Entertainment Erlebnisse für das Wohnzimmer schaffen.

Apple Music Sing – ein Feature, mit dem Nutzer bei ihren Lieblingssongs mitsingen können – wird auch die Kamera-Übergabe integrieren, damit Anwender sich auf dem Bildschirm sehen und unterhaltsame Filter hinzufügen können.

Ein personalisierteres Erlebnis, das mit dem iPhone noch besser wird

Das neue Kontrollzentrum des Apple TV macht es Nutzer leichter als je zuvor, auf wichtige Einstellungen und Informationen zuzugreifen, wann immer sie Apple TV verwenden. Das Kontrollzentrum zeigt jetzt den Systemstatus an, einschliesslich der Uhrzeit und des aktiven Profils, und wird je nach Aktivität der Nutzer mit anderen hilfreichen Informationen erweitert.

tvOS 17 verbessert die nahtlose Integration von Apple TV und iPhone und kann dabei helfen, die Siri Remote Fernbedienung wiederzufinden. Nutzer können die Apple TV Fernbedienung im Kontrollzentrum des iPhone starten, um ihre Siri Remote (2. Generation oder neuer) zu finden. Wenn Nutzer sich der Remote nähern, vergrössert sich ein Kreis auf dem Display, um sie ans Ziel zu führen.

Wenn Nutzer das Apple TV mit der Fernbedienung auf ihrem iPhone wecken und steuern, wechseln sie ausserdem automatisch in ihr Profil und erhalten so Zugang zu den Fernsehserien, die sie vor Kurzem gesehen haben, und zu ihren personalisierten Empfehlungen. Jetzt werden auch zusätzliche Einstellungen und Optionen für jedes Nutzerprofil gespeichert, darunter die Systemsprache und gekoppelte AirPods, damit das Erlebnis noch personalisierter wird.

Verbesserte Bildschirmschoner sorgen für eine ästhetischere und sogar noch personalisiertere Nutzung des Apple TV, da Anwender jetzt kuratierte Rückblicke aus ihrer persönlichen Mediathek, einer geteilten Mediathek oder aus beidem auf einem grossen Bildschirm erleben können. Die extrem beliebten Bildschirmschoner mit Luftaufnahmen werden um beeindruckende neue Locations erweitert, darunter das Monument Valley in Arizona und die Redwood Wälder an der kalifornischen Küste.

Zusätzlichen Funktionen von tvOS 1