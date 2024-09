Apple Watch Series 10 vorgestellt

Apple hat die neue Watch Series-10 vorgestellt, mit einem verbesserten Design und neuen Funktionen bei der beliebtesten Uhr der Welt. Apple Watch Series 10 ist das bisher dünnste und damit bequemer zu tragen als je zuvor. Sie kommt ausserdem mit der Erkennung von Schlafapnoe, schnelleres Laden, Erkennung der Wassertiefe und -temperatur sowie neue Einblicke in Gesundheit und Fitness und der Intelligenz von watchOS 11.

Die Apple Watch Series 10 ist in einer Vielzahl von Farben und Finishes erhältlich. Ein neues poliertes Aluminium Finish zeichnet sich durch einen reflektierenden und eleganten Look aus, während die neuen Titangehäuse, erhältlich in Natur, Gold und Schiefer, einen spektakulären, juwelenartigen Glanz aufweisen.

" Apple Watch hat weltweit einen unermesslich positiven Einfluss auf die Menschen gehabt, indem sie ihnen geholfen hat, gesund, aktiv, sicher und mit dem verbunden zu bleiben, was ihnen wichtig ist. Gleichzeitig hat sie geholfen, unzählige Leben zu retten.Apple Watch Series 10 baut auf einem Jahrzehnt bahnbrechender Innovationen auf für die bisher fortschrittlichste Version, mit noch mehr Intelligenz, unserem grössten tragbaren Display und einem Design, das dünner und eleganter ist als je zuvor."

Jeff Williams, Chief Operating Officer von Apple