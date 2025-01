Apple stellt die Black Unity Collection 2025 vor

Apple hat heute eine neue Black Unity Collection vorgestellt, um den Black History Month zu würdigen und die Schwarze Kultur und Community zu feiern. Inspiriert vom Rhythmus der Menschlichkeit umfasst die Collection eine Sonderedition des Apple Watch Black Unity Sport Loop, ein passendes Zifferblatt sowie Hintergrundbilder für iPhone und iPad.

Schwarze Kreative und Mitstreiter bei Apple haben gemeinsam an der Gestaltung der neuen Collection gearbeitet. Die Unity Rhythm Collection verwebt die Farben der panafrikanischen Flagge: Schwarz, Grün und Rot. Das Black Unity Sport Loop ist in einem speziellen Muster aus erhöhten und vertieften Schlaufen gewebt, das einen Linseneffekt erzeugt, der auf der einen Seite jeder Schlaufe Grün und auf der anderen Seite Rot sichtbar macht. Beim Tragen des Bandes erscheinen die Farben dynamisch und wechseln von Grün zu Rot, wenn Nutzer ihr Handgelenk bewegen, während beim Übergang wie von Zauberhand die Farbe Gelb erscheint.

Die Unity Rhythm Hintergrundbilder für iPhone und iPad zeigen dieselbe individuelle Schrift, die das Wort "Unity" bildet und die Ausrichtung ändert, wenn das Gerät entsperrt und gesperrt wird.

Mit der Einführung unterstützt Apple mehrere globale Organisationen, deren Arbeit Elemente wie Rhythmus, Kreativität und Community in den Mittelpunkt stellt. Dazu gehören Zuschüsse für das Ellis Marsalis Center for Music in New Orleans, das Battersea Arts Centre in London, die Music Forward Foundation in Los Angeles, die Art Gallery of New South Wales in Sydney und das National Museum of African American Music in Nashville, Tennessee.

Das Black Unity Sport Loop kann ab heute im Apple Store Online bestellt werden und wird ab dieser Woche in den Apple Stores für CHF 49.— inkl. MwSt. erhältlich sein.