Das neue watchOS 10

Apple hat eine erste Vorschau auf watchOS 10 gezeigt. Das Update bringt Benutzern eine neue Art, Informationen schnell in überarbeiteten Apps anzuzeigen, einen neuen Smart Stapel, der relevante Widgets genau dann zeigt, wenn sie gebraucht werden, und grossartige neue Zifferblätter. Radfahrer erhalten Messewerte, Trainingsansichten und Bluetooth Konnektivität für Leistungsmesser, Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensoren, während neue Kompass-Wegpunkte und Features für Karten Nutzer bei Wanderungen unterstützen. In der Achtsamkeit App gibt es weitere Tools zur Förderung der mentalen Gesundheit. watchOS 10 steht ab heute als Betaversion für Entwickler zur Verfügung und wird im Herbst als kostenloses Softwareupdate erhältlich sein.

"WatchOS ist das weltweit fortschrittlichste Betriebssystem für Wearables und hat neu definiert, was Menschen auf der ganzen Welt von einer Smartwatch erwarten. WatchOS 10 ist ein bedeutender Meilenstein und eine dynamische neue Herangehensweise an die Apple Watch – mit einem neuen Design zum schnellen Anzeigen von Informationen, grossartigen neuen Zifferblättern, neuen Features fürs Radfahren und Wandern sowie wichtigen Tools für die Gesundheit." Kevin Lynch, Vice President of Technology bei Apple.

Neue Designsprache und Navigation

In watchOS 10 zeigen überarbeitete Apps mehr Informationen auf einen Blick und es gibt neue Möglichkeiten für die Navigation und den schnellen Zugriff auf Inhalte.

"Mit watchOS 10 haben wir die Nutzeroberfläche überarbeitet, damit Anwender die Apple Watch erleben können wie nie zuvor. Mit dem Update erhalten Nutzer die wichtigsten Informationen auf einen Blick, eine vereinfachte Navigation und eine neue visuelle Sprache, die das Display der Apple Watch optimal nutzt. Und der neue Smart Stapel gibt Nutzer proaktiv schnellen Zugriff auf relevante Informationen direkt über das Zifferblatt.“

Alan Dye, Vice President of Human Interface Design bei Apple

Der neue Smart Stapel zeigt Nutzern Informationen je nach Kontext an, und zwar genau dann, wenn sie sie brauchen. Apple Watch Apps, darunter Wetter, Aktien, Home, Karten, Nachrichten, Weltuhr und andere, nutzen jetzt mehr Displayfläche der Apple Watch, damit noch mehr Informationen auf einen Blick sichtbar sind. Die Aktivitätsapp auf der Apple Watch und die Fitness App auf dem iPhone machen das Erfassen der täglichen Bewegung noch einfacher – mit mehr Details, der verbesserten Teilen-Funktion, einem neu gestalteten Trophäenschrank und Tipps von Apple Fitness+ Trainern.

Ein neuer Smart Stapel enthält Widgets, die je nach der aktuellen Situation der Nutzer Informationen genau zur richtigen Zeit anzeigen. Er kann einfach durch Drehen der Digital Crown von jedem Zifferblatt aus aufgerufen werden. Zum Beispiel zeigt Wetter zu Beginn des Tages die Vorhersage, und auf Reisen zeigt der Smart Stapel Bordkarten aus Wallet. Kalender und Erinnerungen erscheinen oben im Stapel, um bevorstehende Meetings oder Aufgaben anzuzeigen, und laufende Apps, wie zum Beispiel Podcasts, werden ebenfalls nach oben verschoben, damit Nutzer einfach auf sie zugreifen können. Mit dem Smart Stapel können Nutzer ausserdem beeindruckende Zifferblätter wie „Porträts“ erleben und trotzdem schnellen Zugriff auf alle wichtigen Informationen erhalten.

Entwickler können die neue Designsprache ausserdem dazu verwenden, ihre Apps zu aktualisieren. Zum Beispiel nutzt Streaks jetzt das gesamte Display, um Fortschritte anzuzeigen oder einfachen Zugriff auf Aufgaben zu ermöglichen. Die NBA App macht es mit Teamfarben und neuen Spieldetails noch motivierender, seinem Lieblingsteam zu folgen, und mit dem neuen Design von Waterllama können Anwender durch einfaches Drehen der Digital Crown schnell einen Blick auf ihre Flüssigkeitsaufnahme der letzten sieben Tage werfen.

Das Kontrollzentrum ist jetzt über die Seitentaste zugänglich, sodass man es jederzeit und aus jeder App heraus schnell öffnen kann. Ein doppeltes Drücken der Digital Crown führt zurück zu den kürzlich verwendeten Apps.

Neue Zifferblätter

WatchOS 10 kommt mit zwei neuen künstlerischen und fröhlichen Zifferblättern: Palette und Snoopy. Das Zifferblatt „Palette“ zeigt die Zeit in einer Vielzahl von Farben mit drei sich überlagernden Schichten an, wobei sich die Farben auf dem Display im Laufe der Zeit ebenfalls ändern.

Ausserdem wird der beliebte Comic Peanuts auf der Apple Watch mit einem neuen Zifferblatt lebendig, das Snoopy und Woodstock zeigt. Die Charaktere interagieren und spielen mit den Uhrzeigern, reagieren auf das Wetter in der Umgebung und werden sogar aktiv, wenn Nutzer trainieren.

Radfahren

Die Apple Watch ist ein grossartiges Gerät für Radfahrer, mit Features wie automatischen Trainingserinnerungen, Kalorimetrie für E-Biking und Sturzerkennung. watchOS 10 macht diese beliebte Aktivität noch besser, mit fortschrittlichen neuen Messwerten, Ansichten und Nutzererfahrungen.

Nach dem Starten eines Radfahrtrainings über die Apple Watch in watchOS 10 wird es automatisch als Live-Aktivität auf dem iPhone angezeigt und füllt nach einem Tippen das ganze Display aus. Trainingsansichten wie Herzfrequenzbereiche, Höhe, Rennstrecke, Eigene Trainings und die neue Ansicht "Geschwindigkeit beim Radfahren" wurden für die Displaygrösse des iPhone optimiert, das am Fahrrad befestigt werden kann, um alles einfach im Blick zu behalten

Die Apple Watch kann sich jetzt automatisch mit Bluetooth kompatiblem Radzubehör wie Leistungsmessern, Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensoren verbinden. Dies ermöglicht ganz neue Messwerte wie Radfahrleistung (Watt) und Trittfrequenz (U/Min) sowie zusätzliche Trainingsansichten wie "Leistungsbereiche". Verbindungen über Bluetooth werden für Indoor- und Outdoor-Radfahrtrainings sowie für GymKit unterstützt.

Neue Algorithmen, die Sensordaten der Apple Watch mit verbundenen Leistungsmessern kombinieren, können die funktionelle Schwellenleistung (FTP) schätzen, das Höchstmass an Intensität, das Radfahrer:innen über den Zeitraum von einer Stunde theoretisch aufrechterhalten können. Anhand der FTP berechnet die Apple Watch personalisierte Leistungsbereiche, um den aktuellen Bereich anzuzeigen und zu erfassen, wie lange sich Radfahrer:innen in jedem Bereich befinden. Das ist eine effektive und beliebte Methode, um die Leistung zu verbessern.

Wandern

Die Kompass App auf der Apple Watch ist ein hilfreiches Werkzeug, um die freie Natur zu erkunden. Mit watchOS 10 erzeugt die Kompass App automatisch zwei neue Wegpunkte: Der Wegpunkt „Last Cellular Connection“ schätzt den letzten Ort mit Mobilfunkempfang, was nützlich sein kann, um Nachrichten zu laden oder einen Anruf zu tätigen. Bei einem Notfall gibt der Wegpunkt „Last Emergency Call“ näherungsweise an, wo das Gerät auf der zurückgelegten Strecke zum letzten Mal bei irgendeinem verfügbaren Anbieter Empfang gehabt hat, sodass ein Notruf getätigt werden kann.

Die Apple Watch Ultra zeigt den Wegpunkt "Last Cellular Connection" und den Wegpunkt "Last Emergency Call". Die Kompass App erzeugt automatisch zwei neue Wegpunkte: einen für die letzte Mobilfunkverbindung und einen für den letzten Ort, an dem es möglich gewesen ist, einen Notruf zu tätigen.

Bei der Vorbereitung von Routen nutzt die neue Ansicht „Höhe“ Daten des Höhenmessers und ermöglicht so eine dreidimensionale Ansicht gespeicherter Wegpunkte. Und beginnend in den USA zeigt Apple Karten eine neue topografische Karte mit Höhenlinien, Schummerung, Höhendetails und interessanten Orten. Anwender:innen können ausserdem nach Ausgangspunkten und Wanderwegen in der Nähe suchen, mit Ortskarten, die detaillierte Informationen wie Länge, Art und Schwierigkeitsgrad der Strecke enthalten.

Mentale Gesundheit

Die mentale Gesundheit ist genauso wichtig wie die körperliche Gesundheit, und Studien zeigen, dass das Reflektieren über den eigenen Gemütszustand dabei helfen kann, emotionales Bewusstsein und Widerstandsfähigkeit zu entwickeln. Mit der Achtsamkeit App in watchOS 10 können Nutzer: diskret und einfach ihre momentanen Gefühle und Tagesstimmungen festhalten. Nutzer können durch Drehen der Digital Crown durch motivierende multidimensionale Formen scrollen, um auszuwählen, wie sie sich fühlen, anzugeben, welche Aspekte den grössten Einfluss auf ihren Gemütszustand haben, und ihre Gefühle zu beschreiben.

Mit der Achtsamkeit App können Nutzer diskret und einfach ihre momentanen Gefühle und Tagesstimmungen festhalten. In der Health App in iOS 17 und iPadOS 17 erhalten Nutzer wertvolle Einblicke, um die möglichen Einflüsse auf ihren Gemütszustand zu erkennen – ob Assoziationen oder durch ihren Lebensstil bedingte Faktoren wie Schlaf oder Sport. Zusätzlich sind Methoden zur Erkennung von Depressionen und Angststörungen, die oft in Krankenhäusern eingesetzt werden, jetzt einfach in der Health App verfügbar. So können Nutzer ihre Risikostufe bestimmen, mit Ressourcen in ihrer Region Kontakt aufnehmen und ein PDF erstellen, das sie mit ihren Ärzten teilen können.

Sehgesundheit

Kurzsichtigkeit ist eine der weltweit häufigsten Einschränkungen des Sehvermögens. Um das Risiko von Kurzsichtigkeit zu mindern, empfiehlt das International Myopia Institute Kindern, täglich mindestens 80 bis 120 Minuten im Freien zu verbringen. Mit watchOS 10 gibt es auf der Apple Watch jetzt die Möglichkeit, die tagsüber im Freien verbrachte Zeit mithilfe des Umgebungslichtsensors zu messen. Nutzer:innen können diese Informationen in der Health App auf dem iPhone und dem iPad anzeigen.

Zeit im Tageslicht zu verbringen kann in jedem Alter zusätzliche positive Auswirkungen auf Geist und Körper haben. Kinder ohne eigenes iPhone können mit der Familienkonfiguration ihre Apple Watch mit dem iPhone ihrer Eltern koppeln. So können die Eltern durch das Teilen der Gesundheitsdaten aus Health sehen, wie viel Zeit ihre Kinder draussen bei Tageslicht verbringen.

Das iPhone 14 Pro zeigt eine Übersicht über die Zeit an, die in der letzten Woche im Tageslicht verbracht worden ist. Auf der Apple Watch gibt es jetzt die Möglichkeit, die tagsüber im Freien verbrachte Zeit mithilfe des Umgebungslichtsensors zu messen. Zu wenig Abstand zu Displays oder Büchern gilt ebenfalls als ein Risiko für Kurzsichtigkeit. Das neue Feature „Bildschirmentfernung“ nutzt dieselbe TrueDepth Kamera, die auch für Face ID auf dem iPad und iPhone verwendet wird. Wenn Nutzerlänger als fünf Minuten weniger als 30 cm Abstand zum Display haben, werden sie darauf aufmerksam gemacht.

Wenn ein Gerät mit einem Passcode, Touch ID oder Face ID gesperrt wird, sind alle Daten in der Health App, einschliesslich Daten zur mentalen Gesundheit und Sehgesundheit, standardmässig verschlüsselt.

