Level Up im echten Leben

Bereit für eine besondere Daily Quest ausserhalb des virtuellen Raums? Apple ruft am 24. April zum "Global Close Your Rings Day" auf und belohnt fleissige Apple Watch Nutzer mit exklusiven digitalen Items – und sogar einem realen Sammelgegenstand!

Wer seine drei Aktivitätsringe (Bewegen, Trainieren, Stehen) an diesem Tag schliesst, erhält nicht nur das befriedigende Gefühl, seine Fitnessziele erreicht zu haben, sondern auch eine limitierte Auszeichnung in der Apple Health App. Aber das ist noch nicht alles: Apple spendiert zusätzlich 10 animierte Sticker und ein animiertes Abzeichen für iMessage – quasi exklusive Ingame-Skins für eure Kommunikation!

Real-Life Loot gefällig?

Für alle, die gerne physische Belohnungen abstauben, gibt es am 24. April in den Apple Stores weltweit eine spezielle Anstecknadel, die von der digitalen Auszeichnung inspiriert ist. Aber Achtung: Dieses seltene Item gibt's nur, solange der Vorrat reicht – also seid schnell wie ein Speedrunner!

Mehr als nur ein Mini-Event

Apple feiert mit diesem Tag übrigens auch das 10-jährige Jubiläum der Apple Watch, die sich seit ihrer Einführung zu einem echten Game Changer (im wahrsten Sinne des Wortes!) entwickelt hat. Wer hätte gedacht, dass eine Smartwatch uns nicht nur über Nachrichten informiert, sondern auch zu mehr Bewegung motiviert?

Also, worauf wartet ihr noch? Ladet eure Apple Watch auf, plant eure persönliche Challenge für den 24. April und teilt eure Erfolge mit dem Hashtag #CloseYourRings. Vielleicht entdeckt ihr ja sogar neue Wege, eure Gaming-Sessions mit etwas Bewegung auszugleichen. Wer weiss, vielleicht bringt euch das nächste Boss-Fight ja noch besser in Form!

Teilt diese News mit euren Gaming-Buddies und macht den 24. April zu einem globalen Fitness-Raid!