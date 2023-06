Apple Design Award 2023

Apple hat heute die Gewinner der jährlichen Apple Design Awards bekanntgegeben und damit zwölf der besten Apps und Spiele ausgezeichnet. Die diesjährigen Gewinner sind Entwicklerteams aus aller Welt und haben kreative und innovative Apps geschaffen, die auf grossartigem Design aufbauen.

Die Awards gehen jeweils an eine App und an ein Spiel in den sechs Kategorien Inklusion, Spass und Vergnügen, Interaktion, sozialer Einfluss, visuelle und grafische Gestaltung sowie Innovation. Die Gewinner wurden aus 36 Finalisten ausgewählt, die alle durch herausragende technische Umsetzung überzeugen.

"Apps und Spiele sind fester Bestandteil davon, wie wir leben, arbeiten und unsere Freizeit gestalten. Bei Apple legen wir grossen Wert darauf, herausragende Entwickler zu würdigen, die besonders kreative und gut designte Apps entwickeln. Alle diesjährigen Gewinner:innen der Apple Design Awards haben mit durchdachten App-Erlebnissen und mitreissendem Gameplay dafür gesorgt, dass Benutzer auf der ganzen Welt mehr machen und erleben können."

Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations bei Apple

Kategorie: Inklusion

Die Gewinner in dieser Kategorie bieten ein grossartiges Erlebnis für alle, indem sie Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Fähigkeiten und Sprachen unterstützen.

Entwicklerteam: Universe Exploration Company (USA)

Entwicklerteam: Lykke Studios (Thailand)

Zu den Finalisten in dieser Kategorie gehören "Passenger Assistance" von TRANSREPORT, "Anne" von Alessandro Di Maio," Ancient Board Game Collection" von Klemens Strasser und "Finding Hannah" von Fein Games GmbH.

Spass und Vergnügen

Die Gewinner in dieser Kategorie bieten einprägsame, ansprechende und zufriedenstellende Erlebnisse, die durch Apple Technologien verbessert werden.

Entwicklerteam: Duolingo, Inc. (USA)

Entwicklerteam: Evan Kice (USA)

Zu den Finalisten in dieser Kategorie gehören "CREME" von The CREME Group Inc., "Chantlings" von IORAMA, "Pocket Card Jockey: Ride On!" von GAME FREAK Inc. und "Knotwords" von Zach Gage und Jack Schlesinger.

Interaktion

Die Gewinner in dieser Kategorie bieten intuitive Oberflächen und sehr einfache Bedienelemente, die perfekt auf die Plattform zugeschnitten sind.

Entwicklerteam: Flighty LLC (USA)

Entwicklerteam: Afterburn (Polen)

Zu den Finalisten in dieser Kategorie gehören "Shuffles" von Pinterest von Pinterest, Inc., "Tide Guide: Charts & Tables" von Condor Digital LLC," Automatoys" von Idle Friday LTD und "Kimono Cats" von HumaNature Studios Inc.

Sozialer Einfluss

Die Gewinner in dieser Kategorie verbessern das Leben der Menschen auf sinnvolle Weise und machen auf wichtige Themen aufmerksam.

Entwicklerteam: Headspace (USA)

Entwicklerteam: HandyGames (Deutschland)

Zu den Finalisten in dieser Kategorie gehören "Duolingo" von Duolingo, Inc., "Sago Mini First Words" von Sago Mini, "Hindsight" von Team Hindsight und "Beecarbonize" von Charles Games s.r.o.

Visualisierung und Grafik

Die Gewinner in dieser Kategorie zeichnen sich durch atemberaubende Bilder, gekonnt gezeichnete Oberflächen und hochwertige Animationen aus, die für eine unverwechselbare und zusammenhängende Optik sorgen.

Entwicklerteam: Any Distance Inc. (USA)

Entwicklerteam: CAPCOM Co., Ltd. (Japan)

Zu den Finalisten in dieser Kategorie gehören "Gentler Streak Health Fitness" von Gentler Stories LLC, "Riveo" von Forge and Form GmbH, "Diablo Immortal" von Blizzard Entertainment, Inc. und NetEase, Inc. sowie "Endling" von HandyGames.

Innovation

Die Gewinner in dieser Kategorie bieten ein erstklassiges Erlebnis durch einen neuartigen Einsatz von Apple Technologien, das sie in ihrem Genre auszeichnen.

Entwicklerteam: SwingVision Inc. (USA)

Entwicklerteam: Second Dinner (China)

Zu den Finalisten in dieser Kategorie gehören "Camo" von Reincubate Ltd.; "Rise: Energy & Sleep Tracker" von Rise Science Inc.; "Resident Evil Village" von CAPCOM Co., Ltd. und" stitch." von Lykke Studios.